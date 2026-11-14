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Envían a prisión a alias Noriel y Rastra presuntos MS-13 tras captura en SPS

Dos presuntos integrantes de la MS-13 fueron enviados a prisión preventiva tras ser capturados durante un operativo en Lomas del Carmen, SPS por varios crímenes

Envían a prisión a alias Noriel y Rastra presuntos MS-13 tras captura en SPS
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Un juez en materia de criminalidad organizada dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante un operativo policial en el sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, Cortés.

 Foto: Cortesía
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Los imputados fueron enviados al centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, luego de ser acusados por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas y asociaciones terroristas.

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Las capturas fueron ejecutadas el pasado 6 de noviembre por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención número 8 (UMEP-8), mediante un operativo dirigido a combatir las actividades de estructuras criminales en la zona.

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Uno de los detenidos fue identificado como Daniel Eduardo Vásquez Molina, de 23 años, conocido con el alias de "Noriel". Según las investigaciones policiales, dentro de la organización criminal desempeñaba funciones como gatillero desde hacía aproximadamente cinco años.

 Foto: Captura de video
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Asimismo, las autoridades lo vinculan con la vigilancia y supervisión de puntos donde presuntamente se comercializaban drogas. Los registros policiales indican que en octubre de 2020 ya había sido detenido por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

 Foto: Captura de video
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El segundo procesado es Wilgen Geovany Reyes Hernández, originario de Jocón, Yoro, conocido con el alias de "Rastra" y señalado por las autoridades de desempeñarse como "Traka" dentro de la estructura criminal.

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De acuerdo con el informe policial, este último presuntamente estaba encargado de la venta y distribución de sustancias ilícitas en diferentes sectores.

 Foto: Captura de video
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Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una pistola con su respectivo cargador y municiones, además de 111 bolsitas que contenían hierba seca, supuesta marihuana.

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También fueron incautados dos teléfonos celulares y una motocicleta que, según las investigaciones, habría sido utilizada para realizar recorridos relacionados con la distribución de drogas.

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Tras la presentación de los requerimientos fiscales y el desarrollo de la audiencia correspondiente, el juez determinó que ambos acusados permanecieran bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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Por disposición judicial, los dos fueron remitidos al centro penitenciario La Tolva, donde permanecerán recluidos mientras avanza el proceso penal.

 Foto: Captura de video
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