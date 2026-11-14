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Video del momento en que rapidito impacta de frente contra una rastra en Villanueva, Cortés

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un rapidito chocó de frente contra una rastra en la CA-5, en Villanueva, Cortés, dejando 14 heridos

Cortés, Honduras. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento exacto en que un microbús tipo rapidito chocó de frente contra una rastra que intentaba incorporarse a la carretera CA-5, frente a Pronorsa, en el sector de Búfalo, Villanueva, Cortés.

En las imágenes se observa cuando la unidad de transporte público impacta contra el vehículo pesado. Tras el fuerte choque, varios pasajeros salen por las ventanas del microbús, mientras la escena evidencia la magnitud de la colisión.

El rapidito quedó totalmente destruido de la parte frontal.

El rapidito quedó totalmente destruido de la parte frontal.

El rapidito cubre la ruta entre San Pedro Sula y Potrerillos. La rastra, por su parte, transportaba combustible y, según la información disponible, intentaba ingresar a la carretera cuando ocurrió el impacto.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y reportó que 14 personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron auxiliados y trasladados en ambulancias, vehículos de la Policía Nacional y automóviles particulares.

El impacto frontal entre el rapidito y la rastra quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

El impacto frontal entre el rapidito y la rastra quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

Los heridos fueron llevados al hospital Mario Catarino Rivas y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ambos en San Pedro Sula, donde recibirían atención médica.

El video de las cámaras de seguridad permite observar la secuencia del accidente, desde el momento en que la rastra intentaba incorporarse a la CA-5 hasta el impacto frontal y la salida de pasajeros por las ventanas del rapidito.

Lo pasajeros salieron por las ventanas del microbús tras el fuerte choque en Villanueva, Cortés.

Lo pasajeros salieron por las ventanas del microbús tras el fuerte choque en Villanueva, Cortés.


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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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