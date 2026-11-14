Video del momento en que rapidito impacta de frente contra una rastra en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento exacto en que un microbús tipo rapidito chocó de frente contra una rastra que intentaba incorporarse a la carretera CA-5, frente a Pronorsa, en el sector de Búfalo, Villanueva, Cortés. En las imágenes se observa cuando la unidad de transporte público impacta contra el vehículo pesado. Tras el fuerte choque, varios pasajeros salen por las ventanas del microbús, mientras la escena evidencia la magnitud de la colisión.

El rapidito cubre la ruta entre San Pedro Sula y Potrerillos. La rastra, por su parte, transportaba combustible y, según la información disponible, intentaba ingresar a la carretera cuando ocurrió el impacto. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y reportó que 14 personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron auxiliados y trasladados en ambulancias, vehículos de la Policía Nacional y automóviles particulares.

Los heridos fueron llevados al hospital Mario Catarino Rivas y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ambos en San Pedro Sula, donde recibirían atención médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El video de las cámaras de seguridad permite observar la secuencia del accidente, desde el momento en que la rastra intentaba incorporarse a la CA-5 hasta el impacto frontal y la salida de pasajeros por las ventanas del rapidito.