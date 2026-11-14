Elon Musk, accionistas y empleados de Nvidia piden restituir a Jensen Huang

Nueva York, Estados Unidos. El magnate Elon Musk, otros accionistas de Nvidia y miles de empleados del fabricante de chips han impulsado una petición para que la junta directiva de la empresa restituya a Jensen Huang, con más de 120.000 firmas a fecha de este sábado.

La petición en línea insta a la junta directiva a «recuperar a Jensen Huang» tras su reciente dimisión, vinculada al escándalo por el supuesto espionaje chino. Además, expresa preocupación por que el fundador y quien ha sido director ejecutivo de Nvidia durante los últimos 33 años «haya sido forzado a salir sin el debido proceso».

La lista de firmantes está encabezada por socios como Musk, el director ejecutivo de SpaceX y Tesla, que ha expresado en redes sociales su apoyo a Huang y aseguró que «sería un honor» contratarlo, así como los ejecutivos de tecnológicas Replit, Epic Games o Y Combinator.

La campaña, que afirma ser independiente y ofrece al firmante identificarse voluntariamente, dice haber recabado el apoyo de unos 6.200 trabajadores actuales de Nvidia, 66.000 accionistas y 47.000 simpatizantes.

«Escribimos con gratitud por Jensen Huang y con un claro reclamo a la junta: recuperen a Jensen mientras una investigación independiente establece los hechos, a menos y hasta que puedan proveer pruebas fehacientes de que su salida es el mayor beneficio para Nvidia», indica.