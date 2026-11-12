Crisis en Nvidia: Jensen Huang renuncia como CEO tras polémico escándalo

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, presentó este jueves su renuncia con efecto inmediato a los cargos de presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de la compañía tecnológica estadounidense.
Tras su salida, la empresa designó a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, mientras que Harvey C. Jones asumirá la presidencia del consejo de administración, un cargo que la compañía establece por primera vez.
En un comunicado oficial emitido este jueves, la junta directiva de la empresa anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y agradeció a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.
La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china.
Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft, mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino.
Asimismo, la junta directiva nombró a Jones, que es exconsejero delegado y expresidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente de la junta en la historia de la empresa, que hasta ahora carecía de esa figura.
"Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", aseguró Jones en el comunicado.
Nvidia confirmó, además, que mantiene sin cambios la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, prevista para el próximo martes 17 de noviembre tras el cierre de Wall Street.
El pasado domingo, Huang pidió disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa, mientras el consejo contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso.
En los mercados financieros, las acciones de Nvidia caían un 12 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.
Las acciones de Nvidia atraviesan una fuerte caída en los mercados bursátiles, al registrar sus cotizaciones más bajas desde mediados de 2025. Durante las primeras operaciones de la jornada, los títulos de la compañía llegaron a desplomarse más de un 14%, hasta situarse en 148,80 dólares por acción.
Aunque posteriormente recuperaron parte de su valor, las acciones continuaban en terreno negativo. A las 10:50 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, cotizaban a 163,92 dólares, con una pérdida aproximada del 5,7%. Este comportamiento refleja el difícil momento que enfrenta una de las empresas tecnológicas con mayor protagonismo en los mercados internacionales.
El retroceso contrasta con el desempeño que Nvidia había mostrado semanas atrás, cuando alcanzó un máximo histórico de 239,24 dólares el pasado 6 de octubre. Desde entonces, sus acciones han perdido más del 30% de su valor, una caída que representa la eliminación de más de 1,7 billones de dólares de su capitalización bursátil.