Hondureño Rony Gómez intentó entrar a la cabina del avión y dijo que llevaba una bomba

El hondureño Rony Alexander Gómez Alberto fue detenido luego de que, presuntamente, intentó ingresar a la cabina de mando de un avión de United Airlines y aseguró que llevaba una bomba a bordo, lo que provocó una alerta de seguridad durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Nueva Jersey y Luisiana, Estados Unidos.
Rony fue arrestado la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente ocurrió en el vuelo 2174, cuando el hondureño comenzó a comportarse de manera irracional y manifestó a integrantes de la tripulación que transportaba un artefacto explosivo.
La situación se agravó cuando presuntamente intentó ingresar a la cabina de los pilotos, por lo que la tripulación activó los protocolos de seguridad y notificó a las autoridades correspondientes.
El avión, un Boeing 737 MAX 9 que transportaba a 46 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, logró completar su recorrido y aterrizar sin inconvenientes. Posteriormente, agentes policiales abordaron la aeronave y arrestaron al sospechoso.
Tras su detención, Gómez-Alberto habría manifestado que lo ocurrido fue una broma relacionada con su estado de ebriedad, según reportes divulgados sobre el caso.
Las autoridades de Jefferson Parish informaron que el hondureño quedó registrado por cargos relacionados con la comunicación de información falsa sobre un supuesto plan de incendio provocado y por aterrorizar a la población.
El caso también llamó la atención de las autoridades migratorias, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que Gómez-Alberto había sido deportado en dos ocasiones anteriores, luego de ingresar irregularmente al territorio estadounidense.
Según los antecedentes migratorios divulgados, su primera detención ocurrió en septiembre de 2011, cerca de El Indio, Texas. Posteriormente, en octubre de 2014, volvió a ser detenido cerca de Columbus, Nuevo México, y nuevamente fue deportado.
En 2019 fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza tras otro presunto ingreso irregular cerca de San Ysidro, California. En enero de 2020 fue liberado de la custodia migratoria por orden de un juez, mientras continuaba pendiente su proceso de deportación.
Después del incidente en el avión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de retención migratoria ante las autoridades de Jefferson Parish, con el propósito de recibir una notificación antes de una eventual liberación del detenido.
Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que investigará lo ocurrido durante el vuelo, mientras que las autoridades federales deberán determinar si corresponde presentar cargos adicionales.