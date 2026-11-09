"Le fui infiel a mi esposa": el amorío que sacude el mundo de la IA

Un amorío, sospechas de espionaje chino y una investigación independiente por posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos rodean a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y han puesto bajo la lupa a una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial (IA).
La controversia comenzó cuando el diario The New York Times publicó información sobre la supuesta relación entre Huang y Alice Huang, una empresaria china que, según fuentes de inteligencia estadounidenses citadas por el periódico, habría trabajado para el Ministerio de Seguridad del Estado de China.
Esta captura de pantalla, tomada de una grabación de CTI y obtenida a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa). Según The New York Times, la ciudadana china habría sido reclutada por Beijing para obtener información de inteligencia sobre Jensen Huang.
Nvidia anunció que su junta directiva inició una investigación independiente para examinar las informaciones relacionadas con su director ejecutivo y determinar si existió algún riesgo para la empresa o la seguridad nacional estadounidense. En un comunicado, el Consejo de Administración explicó que tomó la decisión "a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera".
La junta directiva también aseguró que, hasta el momento, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido los secretos de Nvidia o la seguridad nacional de Estados Unidos. No obstante, indicó que la investigación examinaría toda la información disponible. "Si bien la Junta no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, su investigación examinará toda la información disponible", señaló el comunicado.
El propio Jensen Huang se pronunció sobre la controversia y reconoció haber sido infiel a su esposa. El ejecutivo pidió disculpas por el daño causado a su familia y asumió la responsabilidad por sus acciones. "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo", declaró.
Huang también reconoció que sus actuaciones no estuvieron a la altura de las responsabilidades que tiene como máximo ejecutivo de una compañía de alcance mundial. El empresario afirmó que asumiría "toda la responsabilidad" por sus actos y admitió que no había cumplido con sus obligaciones frente a los empleados, la junta directiva y los accionistas de Nvidia.
La controversia también llegó a la Casa Blanca. Consultado el domingo sobre la investigación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no había hablado con Jensen Huang desde que se conocieron las informaciones. "Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", declaró a los periodistas.
Alice Huang está vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que adquiere chips de Nvidia. El 2025, las autoridades estadounidenses investigaron esa compañía por presuntamente ayudar a empresas chinas a eludir las restricciones comerciales para acceder a chips de Nvidia.
Según fuentes anónimas citadas por The New York Times, las agencias de inteligencia estadounidenses habían vigilado a Alice Huang y concluyeron que actuaba en nombre del Gobierno chino.
La polémica también generó preocupación entre legisladores estadounidenses. La semana pasada, tres líderes republicanos de comités de la Cámara de Representantes escribieron a Jensen Huang para solicitarle que compareciera a finales de mes. Los congresistas quieren que el director ejecutivo explique los "protocolos de seguridad de Nvidia contra el espionaje de adversarios extranjeros", en medio de las informaciones sobre su supuesta relación con Alice Huang.
La dimensión del caso va más allá de la vida personal de Jensen Huang. Nvidia es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y ocupa una posición estratégica en la fabricación de los semiconductores utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. La compañía proporciona chips a algunos de los principales desarrolladores de modelos de IA, entre ellos OpenAI y Meta. Sus productos son fundamentales para el entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados.