"Le fui infiel a mi esposa": el amorío que sacude el mundo de la IA

La junta directiva también aseguró que, hasta el momento, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido los secretos de Nvidia o la seguridad nacional de Estados Unidos. No obstante, indicó que la investigación examinaría toda la información disponible. "Si bien la Junta no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, su investigación examinará toda la información disponible", señaló el comunicado.