Revelan escalofriantes detalles sobre el acusado del asesinato de Katie Suárez

El asesinato de Katie Suárez, una joven bancaria de 28 años, ha causado conmoción e indignación en Nueva York, luego de que se conociera que el principal sospechoso del crimen, identificado como Sayed Mohassib, de 27 años, regresó a trabajar como maestro en una escuela primaria apenas un día después del brutal ataque.
La joven fue víctima de un violento ataque con arma blanca mientras realizaba ejercicio en un sendero del parque marítimo de Brooklyn.
El crimen ha generado cuestionamientos, especialmente porque el presunto responsable habría continuado con su rutina habitual, incluso presentándose frente a sus alumnos como si nada hubiera ocurrido.
De acuerdo con la información, Mohassib trabajaba como docente en la escuela primaria PS 200, ubicada cerca del lugar donde ocurrió el ataque. Pese a las circunstancias del crimen, el hombre acudió a su puesto de trabajo al día siguiente, donde permaneció en contacto con niños.
Según los reportes, anteriormente había sido expulsado de la Infantería de Marina por motivos relacionados con su salud psicológica y posteriormente fue separado de la Policía, institución en la que permaneció apenas seis semanas.
Otro de los elementos que forman parte de las pesquisas son las grabaciones de cámaras de seguridad, que habrían captado al sospechoso huyendo del lugar donde fue atacada la joven bancaria. Estas imágenes se convirtieron en una pieza importante para reconstruir lo ocurrido.
Al ser confrontado por las autoridades, Mohassib habría intentado justificar sus acciones alegando que sufrió un supuesto "apagón mental". Según su versión, despertó cubierto de sangre y con el arma homicida en sus manos, por lo que decidió arrojarla a la basura.
El historial del acusado también incluye un episodio reportado en 2024, cuando integrantes de su propia familia llamaron al servicio de emergencias 911 para denunciar que las había amenazado con descuartizarlas. Además, compañeros de trabajo habrían manifestado anteriormente su preocupación por algunos de sus comportamientos.
Estos antecedentes han provocado cuestionamientos sobre cómo el hombre pudo continuar desempeñándose como maestro en una escuela primaria, pese a las alertas que, según los reportes, habían surgido tanto en su entorno familiar como laboral.
Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Katie Suárez la muerte de la joven, de origen salvadoreño, descrita como alegre y llena de proyectos.
La mujer tenía 28 años y se encontraba entrenando con entusiasmo para participar en una maratón, según revelaron sus familiares.
La familia de Katie tomó la decisión de donar sus órganos, con la esperanza de que otras personas pudieran tener una oportunidad de vida gracias a ella.
Por su parte, el presunto asesinado de Katie Suárez permanece bajo custodia y enfrenta un cargo formal por homicidio en segundo grado.
El caso continúa generando indignación en Nueva York, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial para esclarecer las circunstancias del asesinato de la joven bancaria.