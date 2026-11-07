¿Quién es Deicy Jiménez, la mujer que aparece en el video con Gustavo Petro?

Antes de que su nombre apareciera en la controversia política, Jiménez tuvo experiencia en el área audiovisual. Según información publicada por la Agencia de Periodismo Investigativo, una certificación de HispanTV acredita que trabajó como productora audiovisual independiente para ese canal internacional de origen iraní entre el 8 de agosto de 2018 y el 18 de diciembre de 2020.