¿Quién es Deicy Jiménez, la mujer que aparece en el video con Gustavo Petro?

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez es una excontratista de entidades públicas colombianas que pasó a ocupar el centro de la controversia política y judicial alrededor del expresidente Gustavo Petro, luego de denunciar un supuesto intercambio de contratos estatales por favores sexuales y publicar un video en el que aparece junto al exmandatario.
Su nombre comenzó a tener repercusión nacional el 25 de octubre de 2026, cuando concedió una entrevista a la periodista Vicky Dávila, difundida por la revista Semana. En esa conversación aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él todavía era senador, y que posteriormente habría mantenido una relación con él.
La mujer sostiene que durante varios años recibió contratos de prestación de servicios con entidades del Estado y que estos habrían estado relacionados con encuentros íntimos y otras solicitudes personales del entonces dirigente político. Estas son acusaciones de Jiménez que todavía deben ser verificadas por las autoridades y no constituyen hechos probados judicialmente.
Antes de que su nombre apareciera en la controversia política, Jiménez tuvo experiencia en el área audiovisual. Según información publicada por la Agencia de Periodismo Investigativo, una certificación de HispanTV acredita que trabajó como productora audiovisual independiente para ese canal internacional de origen iraní entre el 8 de agosto de 2018 y el 18 de diciembre de 2020.
En su trayectoria académica figura un título de bachiller académico del Colegio Capacitación 2000, expedido en Bogotá en diciembre de 2020. Su experiencia laboral también incluye actividades administrativas y de apoyo a la gestión en instituciones públicas.
Los registros de contratación estatal consultados por medios colombianos reportan diez contratos con entidades públicas entre 2021 y 2026. De ese total, siete corresponden al Congreso de la República, dos al Ministerio del Interior y uno a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Entre sus vinculaciones con el Senado figura un contrato relacionado con labores de apoyo a la Primera Vicepresidencia de esa corporación, que estuvo a cargo de la senadora María José Pizarro. También prestó servicios de apoyo administrativo y documental.
En el Ministerio del Interior, sus funciones estuvieron relacionadas con la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, particularmente con el seguimiento y la consolidación de informes de proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, trabajó en labores de archivo y organización documental. La existencia de estos contratos aparece en registros públicos, pero su vinculación laboral no demuestra por sí misma que haya recibido esos servicios como contraprestación por favores sexuales.
En la entrevista con Vicky Dávila, Jiménez afirmó que conoció a Petro en 2019 mediante una plataforma para adultos, cuando ella trabajaba como modelo webcam y él todavía era senador. Según su versión, posteriormente habría mantenido encuentros privados con el político.
El 4 de noviembre de 2026, Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece junto a Gustavo Petro durante un encuentro privado. En la grabación se observan parcialmente los rostros de ambos y una escena en la que se besan.
La mujer acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que difundía el material para respaldar sus declaraciones. «Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro», escribió.
En el mismo mensaje manifestó que confía en la justicia y pidió protección para ella y su familia. También responsabilizó al expresidente si llegara a ocurrirles algún daño.
Sin embargo, el video no establece por sí solo la fecha en que fue grabado ni demuestra que haya existido un intercambio de contratos públicos por relaciones íntimas. El expresidente cuestionó su alcance probatorio y señaló que el material no había sido examinado por peritos ni valorado por un juez.