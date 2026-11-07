Jesús Owono está destrozado: Recibe amenaza y planea una terrible decisión

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha dejado una profunda huella emocional en Jesús Owono, el guardameta que protagonizó el choque con el delantero durante un partido de fútbol.
Owono, internacional con Guinea Ecuatorial, ha vivido días especialmente complicados tras el fallecimiento de De Miguel.
Desde entonces, el portero atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por el dolor, la angustia y la dificultad para asimilar una tragedia que también ha golpeado duramente a su familia.
Según los testimonios difundidos sobre su situación, el futbolista estaría profundamente afectado por lo ocurrido y tendría dificultades para gestionar emocionalmente las consecuencias del accidente.
La situación se ha vuelto todavía más dolorosa debido a los ataques que, según las informaciones publicadas, han recibido algunos de sus familiares en los últimos días.
Los señalamientos e insultos contra su entorno han incrementado la preocupación por el estado anímico del guardameta, hasta el punto de que, según Ana Maye, una persona cercana al futbolista desde su adolescencia, habría llegado a plantearse abandonar el fútbol.
De acuerdo con el testimonio de Maye, una de las cuestiones que más afectan al portero es pensar en la familia que dejó Jesús de Miguel, especialmente en su pareja y en el hijo pequeño del futbolista fallecido.
"Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús de Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", explicó Maye al referirse al difícil momento que atraviesa el guardameta.
Ante este panorama, Owono estaría recibiendo apoyo psicológico con el objetivo de afrontar las consecuencias emocionales de lo sucedido.
Su club también le estaría brindando acompañamiento profesional para ayudarle a procesar la tragedia y comprender que se trató de un accidente, sin que deba cargar con una culpa que no le corresponde.
Entre las medidas de apoyo, según los reportes, se encuentra el uso de testimonios y vídeos de otros deportistas que han atravesado experiencias traumáticas similares. El objetivo es ayudar al portero a gestionar sus emociones y recuperar progresivamente la confianza para afrontar su futuro profesional.
El sufrimiento de Owono no se limita a lo que está viviendo personalmente. Según denunció Maye, su hermano menor, que también juega al fútbol en el País Vasco, estaría siendo objeto de insultos e increpaciones en su entorno deportivo.
"Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen", lamentó.
La madre de Owono se ha desplazado a Andorra para acompañar a su hijo en estos momentos difíciles, mientras otros miembros de la familia permanecen en el País Vasco. Según Maye, la presencia de periodistas en las inmediaciones del domicilio familiar también estaría aumentando la angustia de sus seres queridos.
Otro de los aspectos que destacan las personas cercanas a Owono es su profunda fe religiosa. Según Maye, el futbolista encuentra en la Biblia una referencia importante para su vida, algo que podría servirle de apoyo mientras intenta superar este episodio.
"Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", manifestó.
Mientras intenta asimilar lo ocurrido, Owono cuenta con el acompañamiento de su entorno y el apoyo que le brinda su club. La prioridad ahora es su bienestar emocional, en un proceso que va mucho más allá del fútbol y que requerirá tiempo, comprensión y tranquilidad.