Luisa Pineda repite entre las 20 más votadas del Miss Universo 2026

La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Pineda, volvió a figurar entre las 20 candidatas que recibieron mayor respaldo del público durante la última semana. La Organización Miss Universo compartió el listado en sus redes sociales e invitó a los seguidores a continuar votando por sus favoritas.
La hondureña aparece nuevamente en esta selección, luego de haber destacado también en la publicación de la semana anterior. Su permanencia entre las delegadas más votadas refleja el apoyo que ha conseguido de los seguidores nacionales e internacionales, quienes buscan impulsarla en esta etapa de la competencia.
En el nuevo listado también figuran las representantes de Panamá, Kazajistán, Nigeria, Guadalupe, Brasil, Mayotte, Japón, Argentina, Bielorrusia, Camerún, Rusia, Polonia, Serbia, Ghana, Guinea, Turquía, República Democrática del Congo, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islandia.
La publicación, titulada "This Week’s Most Voted", reúne a las 20 participantes que acumularon más votos durante los últimos días. Sin embargo, la organización no presentó una clasificación del primero al vigésimo lugar, por lo que la aparición de las candidatas no permite establecer cuál recibió más apoyo dentro de ese grupo.
Esta selección semanal cobra relevancia en medio de la votación global habilitada para la edición 2026. La dinámica permite que los seguidores de todo el mundo participen en la elección de una de las 30 semifinalistas: la candidata que reúna la mayor cantidad de votos válidos obtendrá un pase directo a esa etapa del concurso.
Por ello, aparecer entre las 20 más votadas de la semana representa un respaldo importante, aunque no garantiza por sí solo la clasificación. Luisa Pineda todavía necesita mantener e incrementar el apoyo de sus seguidores para aspirar a conseguir ese cupo mediante la votación popular.
Quienes deseen apoyar a la representante hondureña pueden hacerlo desde el portal habilitado por el certamen, en missuniverseorg.com/vote, o mediante la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos móviles. En cualquiera de las dos opciones, deben ingresar a la sección de votaciones, buscar a Honduras y seleccionar el perfil de Luisa para registrar su participación.
La plataforma contempla una opción de voto gratuito y paquetes adicionales de sufragios que pueden adquirirse mediante pago. La participación es internacional, por lo que los hondureños que viven dentro y fuera del país también tienen la posibilidad de respaldar a la candidata. Antes de realizar cualquier transacción, es recomendable verificar que se encuentren en los canales oficiales.
Además de la votación para conseguir un lugar en el Top 30, los seguidores pueden participar en dinámicas relacionadas con categorías especiales de la competencia, entre ellas Mejor Traje Nacional, Mejor Traje de Gala y Mejor Traje de Baño. Estas opciones permiten al público involucrarse en distintos aspectos de la edición número 75 del certamen.
La gran final de Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico. Hasta el momento, no se ha divulgado una fecha y hora específicas para el cierre de la votación global, por lo que se recomienda a los seguidores participar cuanto antes y mantenerse atentos a los anuncios de la organización.