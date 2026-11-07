Vadhir Derbez enfrenta nueva acusación por presunto abuso

La Fiscalía de la CDMX confirmó que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación. Sin embargo, esta quedó sin efectos después de que el actor promovió un juicio de amparo, por lo que puede enfrentar el procedimiento penal en libertad.
La dependencia explicó que la resolución judicial no significa que la investigación contra el hijo de Eugenio Derbez haya concluido ni que esté exento de responder ante las autoridades.
En consecuencia, todavía puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.
La información se dio a conocer después de que el despacho Vega Mac Gregor Arellano anunció que buscaría una reunión con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para dar seguimiento a otra denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez.
A través de un comunicado publicado el viernes 6 de noviembre, la Fiscalía capitalina aclaró que mantiene abierta una investigación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año.
La Fiscalía informó que, tras reunir las pruebas necesarias para llevar el caso ante un juez, consiguió una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación.
No obstante, la orden quedó sin efectos como consecuencia de un juicio de amparo promovido por Derbez.
Esto permite que el cantante enfrente el procedimiento penal en libertad, aunque todavía debe atender los requerimientos judiciales correspondientes.
La Fiscalía también señaló que el actor no se presentó ante la dependencia, pese a que tanto él como sus representantes legales expresaron públicamente su disposición para colaborar con las investigaciones.
La investigación de la Fiscalía CDMX se originó a partir de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó a Vadhir Derbez de presuntamente agredirla sexualmente durante el último día de grabación de un video musical