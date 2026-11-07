Joya Grande, el zoológico que sobrevivió a su turbulenta historia

Con sus grandes ojos oscuros, pelaje dorado y largas garras, el kinkajú es uno de los curiosos habitantes de los bosques tropicales. Este mamífero pasa gran parte de su vida entre los árboles y utiliza su cola prensil para sujetarse de las ramas. Aunque su apariencia recuerda a la de un pequeño primate, pertenece a la familia de los mapaches. Se alimenta principalmente de frutas y néctar, por lo que también contribuye a la dispersión de semillas y la polinización.