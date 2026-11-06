Zonas de San Pedro Sula que no tendrán energía este sábado 7 de noviembre

Asimismo, en San Pedro Sula, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está programada en un horario de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. Los sectores afectados son: col. Altamira, col. Altiplano, col. Suazo Córdova, aldea San Isidro, col. Vieja Primavera, col. Vieja Primavera II, col. Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, col. Las Mesetas, col. Villa Eugenia, col. Renacimiento, col. Rodas Alvarado, col. 13 de Marzo, col. Trejo IV Etapa, ENEE (La Puerta), City Mall y Power Chicken.