Zonas de San Pedro Sula que no tendrán energía este sábado 7 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó el listado de sectores que estarán sin servicio eléctrico este sábado 7 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica informó que los cortes de energía programados responden a trabajos de mantenimiento en varios circuitos de distintas zonas del país.
La suspensión del servicio eléctrico tendrá una duración de al menos cinco horas, de acuerdo con la información publicada por la Enee en sus redes sociales.
Entre las áreas afectadas se encuentran varias comunidades del departamento de Cortés.
La ENEE indicó que los trabajos de mantenimiento se realizarán en el transformador LPT T502 de la subestación La Puerta.
La ENEE pidió paciencia y comprensión a los hondureños que residen en las zonas afectadas por la suspensión del servicio eléctrico, debido a los trabajos de mantenimiento programados.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula, Cortés, la interrupción programada del servicio eléctrico se realizará en un horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Los sectores afectados serán: col. Los Arcos, col. Hernández, barrio Paz Barahona, hotel Camino Real Intercontinental, mall Multiplaza, hotel Copantl Sula, Casa del Abogado, Museo del Niño, hospital CEMESA y Casa Jaar.
Asimismo, en San Pedro Sula, Cortés, la interrupción del servicio eléctrico está programada en un horario de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. Los sectores afectados son: col. Altamira, col. Altiplano, col. Suazo Córdova, aldea San Isidro, col. Vieja Primavera, col. Vieja Primavera II, col. Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, col. Las Mesetas, col. Villa Eugenia, col. Renacimiento, col. Rodas Alvarado, col. 13 de Marzo, col. Trejo IV Etapa, ENEE (La Puerta), City Mall y Power Chicken.
Se recomienda a la población de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el período de suspensión del servicio eléctrico, especialmente para evitar inconvenientes en sus actividades cotidianas.