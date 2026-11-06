¿Quién era Guayo Arita, el futbolista conocido como "La Tanqueta Camate"?

La muerte de Eduardo Arita, un reconocido futbolista de la zona occidental de Honduras, ha causado consternación entre habitantes del departamento de Ocotepeque, donde era conocido por su trayectoria en las canchas y el cariño que se había ganado entre sus seguidores y allegados.
Arita, identificado cariñosamente como "La Tanqueta Camate", perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Sinuapa, Ocotepeque, donde se movilizaba en una mototaxi junto a un joven identificado como Josué.
El percance ocurrió en la carretera internacional, a la altura del sector de Sinuapa, cuando ambos se vieron involucrados en el accidente. Debido a la gravedad de las lesiones, fueron trasladados de emergencia a la clínica periférica de ese municipio.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Guayo Arita falleció a consecuencia de los impactos sufridos durante el percance. Mientras tanto, el estado de salud del joven Josué se mantiene bajo condición reservada, según la información proporcionada tras el accidente.
En el ámbito deportivo, Arita era reconocido por su participación en el fútbol local, donde destacó por sus condiciones como delantero y su capacidad para marcar goles. Quienes lo conocían dentro de las canchas lo describían como un "golpeador nato", debido a su habilidad frente al arco rival.
Su apodo, "La Tanqueta Camate", era una de las formas más características con las que sus seguidores y allegados lo identificaban. Un sobrenombre que lo distinguía en el entorno futbolístico de su comunidad y que ahora permanece en el recuerdo de quienes compartieron con él.
Su trayectoria en el fútbol de la zona le permitió ganarse el reconocimiento de personas que lo vieron jugar y que compartieron distintos momentos con él dentro y fuera de las canchas.
La noticia de su fallecimiento ha generado tristeza entre habitantes de Ocotepeque, especialmente entre quienes lo conocieron por su participación en el deporte local. Su muerte representa una pérdida para las personas que seguían su desempeño como futbolista y mantenían una relación cercana con él.
Las muestras de pesar también han alcanzado a quienes compartieron con Guayo Arita en los espacios deportivos de la comunidad,.
"Fuiste el máximo artillero la temporada pasada con nuestro equipo, Águilas Occidentales", expresó Marco Tulio en un mensaje dedicado a Guayo y publicado en redes sociales en julio pasado.
"Con el corazón destrozado y una profunda tristeza, nos toca despedir a un gran guerrero de las canchas, Guayo Arita", expresó otro conocido en redes sociales tras la tragedia.
Por ahora, la atención también permanece sobre la evolución médica del joven Josué, quien resultó gravemente herido en el mismo accidente. Su condición se mantenía reservada después de haber sido trasladado para recibir atención médica.