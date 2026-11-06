Shin Fujiyama deja Honduras, pero seguirá apoyando al país

Después de dos décadas de recorrer Honduras y mostrar sus paisajes, comunidades y tradiciones a millones de personas en internet, Shin Fujiyama anunció que comienza una nueva etapa como creador de contenido. El japonés radicado en el país se prepara para explorar otros destinos, aunque dejó claro que su compromiso con la educación hondureña continuará a través de su fundación.
La noticia fue compartida por el propio Fujiyama, quien explicó que, tras visitar los 18 departamentos, considera que llegó el momento de ofrecer experiencias diferentes a su audiencia. Su intención es ampliar el alcance de sus videos y mostrar las particularidades de otras naciones, sin dejar atrás el vínculo que ha construido con Honduras.
En su anuncio, el influencer también reconoció la influencia de Luisito Comunica en su decisión de emprender esta aventura internacional. “quiero seguir los pasos que Luisito Comunica ha mostrado a tantos creadores de contenido como yo”, expresó, al referirse al reconocido youtuber mexicano como una inspiración para ampliar sus horizontes.
“aquí comienza nuestro futuro como creador de contenido, después de muchos años grabando los 18 departamentos de Honduras, hoy decimos adiós a ese bello país para expandirnos y grabar otros países”, manifestó Fujiyama. Con estas palabras, presentó el cambio de rumbo de su proyecto digital, que ahora buscará acercar a sus seguidores a nuevas culturas y experiencias.
Su último recorrido por territorio hondureño tuvo como escenario el departamento de Ocotepeque, donde visitó la Piedra de Cayaguanca, un atractivo natural y mirador de la zona. Desde ese punto, el creador de contenido cerró simbólicamente esta etapa de viajes por el país antes de iniciar su nueva aventura fuera de las fronteras catrachas.
El primer destino de esta gira es El Salvador, donde ya comenzó a compartir sus impresiones. Entre sus primeras experiencias destacó el proceso migratorio que le permitió ingresar al territorio salvadoreño en aproximadamente 30 segundos, una situación que mostró a sus seguidores como parte de sus recorridos por la región centroamericana.
Aunque su actividad digital tendrá nuevos escenarios, Fujiyama aclaró que su trabajo filantrópico no se detendrá. La Fundación 1000 Escuelas continuará desarrollando proyectos educativos en distintas comunidades del país hasta llegar al objetivo.
Por ahora, cuatro centros educativos permanecen en construcción: la Escuela Juan de la Cruz Avelar, en Siguatepeque; la Escuela República de Honduras, en Marcala, La Paz; el kínder Sonrisas Infantiles, en Choluteca; y otro centro de educación preescolar en Puerto Lempira, Gracias a Dios. Estas obras forman parte de la meta que ha impulsado durante años para mejorar las condiciones de aprendizaje de la niñez hondureña.
La relación de Fujiyama con Honduras comenzó en 2004, cuando llegó por primera vez como estudiante universitario para participar en una experiencia de voluntariado. El impacto de aquella visita lo llevó a regresar y, posteriormente, establecerse en el país. En 2006 inició junto a su hermana Cosmo la organización Students Helping Honduras, con la que comenzó a impulsar proyectos de desarrollo comunitario y educación.
Con el paso de los años, su labor se concentró en la construcción y rehabilitación de centros educativos, además de iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables. Su proyecto alcanzó un nuevo impulso cuando comenzó a compartir sus actividades en redes sociales y a realizar retos físicos para recaudar fondos. Para 2026, distintas publicaciones reportaban que la iniciativa ya había superado las 115 escuelas construidas o rehabilitadas.