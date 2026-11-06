Shin Fujiyama deja Honduras, pero seguirá apoyando al país

Con el paso de los años, su labor se concentró en la construcción y rehabilitación de centros educativos, además de iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables. Su proyecto alcanzó un nuevo impulso cuando comenzó a compartir sus actividades en redes sociales y a realizar retos físicos para recaudar fondos. Para 2026, distintas publicaciones reportaban que la iniciativa ya había superado las 115 escuelas construidas o rehabilitadas.