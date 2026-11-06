Paris Jackson reclama 600 millones de dólares y reabre debate sobre la herencia

La reciente acción judicial de Paris Jackson volvió a poner la atención sobre la administración de la multimillonaria herencia de Michael Jackson.
Tras la muerte del Rey del Pop el 25 de junio de 2009, su patrimonio pasó a ser administrado mediante una estructura legal diseñada para proteger los intereses de sus herederos.
Entre los instrumentos creados figura un fideicomiso destinado a beneficiar a los hijos del artista: Prince, Paris y Bigi Jackson.
Michael Jackson dejó una de las herencias más valiosas de la industria musical que, con el paso de los años, continuó generando ingresos a través de derechos musicales, licencias y diversos acuerdos comerciales.
Paris Jackson ha mantenido una carrera propia en la música y el modelaje, alejada en gran medida de las controversias familiares.
El reclamo presentado por Paris Jackson no cuestiona el testamento de su padre, sino la manera en que se han gestionado los recursos vinculados al patrimonio.
La cantante sostiene que el fideicomiso familiar no ha recibido fondos que, según su interpretación de los documentos legales, debían ser transferidos.
La petición busca que se autorice una distribución de aproximadamente 600 millones de dólares hacia el fideicomiso creado para los herederos del artista.
El caso también pone bajo la lupa las decisiones tomadas por los responsables de administrar el patrimonio de Michael Jackson desde su fallecimiento.
Mientras el proceso continúa en los tribunales, la disputa vuelve a demostrar que el legado de Michael Jackson sigue siendo objeto de atención pública y legal años después de su muerte.