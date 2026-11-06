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Paris Jackson reclama 600 millones de dólares y reabre debate sobre la herencia

La herencia de Michael Jackson vuelve a poner a Paris Jackson en los titulares

Paris Jackson reclama 600 millones de dólares y reabre debate sobre la herencia
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La reciente acción judicial de Paris Jackson volvió a poner la atención sobre la administración de la multimillonaria herencia de Michael Jackson.

 Foto: Instagram/@parisjackson/@michaeljackson
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Tras la muerte del Rey del Pop el 25 de junio de 2009, su patrimonio pasó a ser administrado mediante una estructura legal diseñada para proteger los intereses de sus herederos.

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Entre los instrumentos creados figura un fideicomiso destinado a beneficiar a los hijos del artista: Prince, Paris y Bigi Jackson.

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Michael Jackson dejó una de las herencias más valiosas de la industria musical que, con el paso de los años, continuó generando ingresos a través de derechos musicales, licencias y diversos acuerdos comerciales.

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Paris Jackson ha mantenido una carrera propia en la música y el modelaje, alejada en gran medida de las controversias familiares.

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El reclamo presentado por Paris Jackson no cuestiona el testamento de su padre, sino la manera en que se han gestionado los recursos vinculados al patrimonio.

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La cantante sostiene que el fideicomiso familiar no ha recibido fondos que, según su interpretación de los documentos legales, debían ser transferidos.

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La petición busca que se autorice una distribución de aproximadamente 600 millones de dólares hacia el fideicomiso creado para los herederos del artista.

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El caso también pone bajo la lupa las decisiones tomadas por los responsables de administrar el patrimonio de Michael Jackson desde su fallecimiento.

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Mientras el proceso continúa en los tribunales, la disputa vuelve a demostrar que el legado de Michael Jackson sigue siendo objeto de atención pública y legal años después de su muerte.

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