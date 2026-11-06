Revelan la causa de muerte del actor RJ Mitte, de "Breaking Bad"

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la serie "Breaking Bad", volvió a generar atención luego de que se conocieran nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. El actor estadounidense, de 34 años, murió el pasado 12 de octubre en Brownsville, Texas, y las autoridades determinaron que se trató de un suicidio.
De acuerdo con documentos de la investigación del condado de Cameron, obtenidos por el medio Page Six y publicados el 5 de noviembre, el informe forense clasificó oficialmente la manera de muerte como suicidio por ahorcamiento. El registro también establece que el intérprete fue declarado muerto a la 1:32 de la tarde.
El expediente señala que se solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas para complementar la investigación. Sin embargo, los resultados de esos procedimientos no aparecen en los documentos consultados por la publicación estadounidense, por lo que no se han divulgado públicamente más conclusiones médicas sobre el caso.
La noticia de su fallecimiento se había confirmado el 12 de octubre, cuando su representante comunicó la muerte del artista. Días después, se informó que había sido por suicidio, aunque inicialmente no se ofrecieron detalles adicionales. La nueva documentación aporta información sobre la determinación oficial de las autoridades.
Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su participación en "Breaking Bad", donde dio vida a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo del protagonista interpretado por Bryan Cranston. El personaje tenía parálisis cerebral, al igual que el actor en la vida real, una experiencia que le permitió aportar autenticidad a su interpretación y promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la televisión.
Fuera de los escenarios y las cámaras, el intérprete también dedicó parte de su trayectoria a causas sociales. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir la Mitte Foundation, desde donde respaldó iniciativas relacionadas con la inclusión, la educación, las artes y el desarrollo comunitario. La ciudad de Brownsville destacó públicamente su compromiso con proyectos locales y el impacto que dejó en sus habitantes.
La noticia provocó numerosas reacciones entre sus antiguos compañeros de elenco. Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, compartió un mensaje en Instagram en el que expresó su tristeza y recordó los primeros años de trabajo junto al joven actor. “Estoy profundamente desconsolado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto”, escribió.
Cranston también recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, después de ser seleccionado para formar parte de la producción. En su homenaje destacó la determinación con la que enfrentó los desafíos de su condición y las exigencias de las grabaciones. “Nació con parálisis cerebral, pero nunca, nunca permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, añadió.
Aaron Paul, quien encarnó a Jesse Pinkman en la serie, también manifestó su pesar por la pérdida. En una declaración obtenida por The Hollywood Reporter, el actor expresó el cariño que sentía por su compañero: “No tengo palabras. Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te extrañaremos”. Por su parte, Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, recordó que siempre estuvo pendiente de Mitte durante sus primeros años en el set. “Era un joven encantador y lo extrañaremos mucho”, escribió en X.
El impacto de su partida también se hizo sentir en Brownsville, ciudad con la que el actor mantenía una relación cercana por sus proyectos culturales y filantrópicos. Durante una celebración de vida realizada el 16 de octubre, su hermana, Lacianne Carriere, expresó su intención de continuar impulsando algunas de las iniciativas que él había promovido en la comunidad, según reportes de Parade.