Revelan la causa de muerte del actor RJ Mitte, de "Breaking Bad"

Aaron Paul, quien encarnó a Jesse Pinkman en la serie, también manifestó su pesar por la pérdida. En una declaración obtenida por The Hollywood Reporter, el actor expresó el cariño que sentía por su compañero: “No tengo palabras. Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te extrañaremos”. Por su parte, Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, recordó que siempre estuvo pendiente de Mitte durante sus primeros años en el set. “Era un joven encantador y lo extrañaremos mucho”, escribió en X.