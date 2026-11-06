En imágenes: así se preparó Cedeño ante la amenaza de un tsunami

La comunidad costera de Cedeño, en el municipio de Marcovia, Choluteca, fue escenario de un simulacro de tsunami organizado por Copeco. El ejercicio permitió evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia provocada por un fuerte movimiento sísmico frente a las costas centroamericanas.
El escenario planteado por las autoridades fue un terremoto de magnitud 7.4 frente a las costas de Centroamérica, con una eventual amenaza de tsunami. Aunque se trató de una situación simulada, el objetivo fue que los participantes pusieran en práctica las medidas necesarias para proteger sus vidas.
Estudiantes, docentes y habitantes de Cedeño participaron en la jornada de preparación, que también involucró a pobladores de comunidades vecinas. La actividad buscó familiarizar a los asistentes con los procedimientos de evacuación y las medidas de seguridad que deben seguirse ante una emergencia costera.
Cinco centros educativos formaron parte del simulacro desarrollado en Cedeño. La participación de los estudiantes fue uno de los componentes centrales del ejercicio, ya que las autoridades buscan que niños, jóvenes y docentes conozcan las rutas de evacuación y aprendan a identificar lugares seguros.
Una de las principales actividades consistió en practicar la evacuación hacia zonas seguras. Mediante este procedimiento, los participantes pudieron reforzar sus conocimientos sobre cómo desplazarse ante una alerta de tsunami y la importancia de seguir las indicaciones de los organismos de primera respuesta.
Las autoridades de Copeco destacaron que la preparación anticipada resulta fundamental para reducir los riesgos durante una emergencia. En comunidades asentadas cerca del mar, conocer las rutas de salida y actuar oportunamente puede ser determinante para proteger a las familias ante un fenómeno de esta naturaleza.
El simulacro de Cedeño fue el tercero de este tipo desarrollado en Honduras, según informó Copeco. La institución ha impulsado ejercicios similares en diferentes comunidades costeras, con el propósito de fortalecer la prevención y mejorar la coordinación entre la población y los organismos de emergencia.
Antes de la jornada en Cedeño, las autoridades habían realizado simulacros de tsunami en las playas de Omoa, Cortés, y Tornabé, Atlántida. Estas actividades también involucraron a centros educativos, comunidades y equipos de primera respuesta, como parte de una estrategia de preparación ante amenazas naturales.
Los Comités de Emergencia Municipal (Codem) han formado parte de los ejercicios efectuados en las comunidades costeras. Su participación permite reforzar la coordinación local y poner en práctica los mecanismos de respuesta que deben activarse cuando existe una amenaza para la seguridad de la población.
El viceministro de Copeco, Luis René Suazo, destacó la importancia de mantener a la institución preparada para responder ante cualquier emergencia. Sin embargo, también señaló que una de sus principales responsabilidades es enseñar a los ciudadanos cómo prevenir riesgos y protegerse frente a posibles desastres.
Para Suazo, la preparación de las comunidades debe comenzar antes de que ocurra una emergencia. El funcionario subrayó que los conocimientos adquiridos durante los simulacros permiten mejorar la capacidad de reacción de las personas y contribuyen a disminuir el riesgo de pérdidas humanas.
La jornada en Cedeño también permitió poner a prueba la coordinación entre centros educativos, habitantes y equipos de primera respuesta. Copeco considera que estos ejercicios contribuyen a fortalecer una cultura de prevención, especialmente en localidades expuestas a amenazas relacionadas con fenómenos naturales.
La preparación ante posibles tsunamis continuará en otras comunidades hondureñas. Copeco informó que tiene programados tres simulacros adicionales en el litoral Atlántico, con el propósito de extender los conocimientos sobre evacuación y protección a más poblaciones ubicadas en zonas costeras.
Como parte de sus actividades de preparación, Copeco también desarrolló la semana anterior un simulacro de sismo en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, en Tegucigalpa. Con estas jornadas, la institución busca ampliar los ejercicios preventivos a distintos escenarios donde pueden presentarse situaciones de emergencia.
El simulacro de Cedeño dejó como principal mensaje la importancia de saber cómo actuar frente a un tsunami. Identificar las rutas de evacuación, reconocer los lugares seguros y atender las instrucciones de las autoridades son medidas esenciales para reducir los riesgos y proteger vidas en las comunidades costeras.