Al estilo Bukele: rapan a reos trasladados a de máxima seguridad en Támara

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) recibió este viernes a 22 personas acusadas de asociación terrorista, entre ellas tres mujeres, como parte de los movimientos para reforzar el control en los centros penales del país.
De acuerdo con el INP, 19 hombres fueron trasladados al módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, mientras que las tres mujeres ingresaron a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Imágenes difundidas del procedimiento muestran a los privados de libertad con la cabeza rapada, una medida que recuerda las prácticas aplicadas en las cárceles de El Salvador bajo el modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Los traslados forman parte de una estrategia anunciada por las autoridades penitenciarias para concentrar a las personas señaladas como integrantes de estructuras criminales en módulos de máxima seguridad y reorganizar los espacios disponibles.
Según las medidas comunicadas por las autoridades, los privados de libertad designados como terroristas permanecerán sin visitas, tendrán únicamente media hora de exposición a la luz del día por semana y recibirán una alimentación limitada a arroz y frijoles.
El director del INP, Walter Lacayo, explicó que los movimientos buscan liberar espacios y distribuir a los internos según su clasificación. Como ejemplo, mencionó la operación realizada en el centro penitenciario de La Tolva, que se encontraba por encima de su capacidad.
Lacayo detalló que ese establecimiento tenía poco más de 1,800 privados de libertad, pese a contar con capacidad para 1,300. Tras una reclasificación, las autoridades trasladaron a 555 internos que no pertenecían a estructuras criminales hacia Támara.
Además, 12 personas designadas como terroristas fueron trasladadas al módulo de máxima seguridad de Támara. Con esos movimientos, La Tolva quedó con 1,245 privados de libertad, según el funcionario.
El director también informó que recientemente fueron trasladados siete privados de libertad designados como terroristas desde el centro penitenciario de Ilama hacia Támara.
Lacayo indicó que las autoridades buscan concentrar en Támara a las personas identificadas como integrantes de estructuras criminales. Añadió que cuentan con 212 espacios disponibles, aunque deben actualizar el registro de ocupación tras los últimos traslados y capturas.
El funcionario señaló que en los registros institucionales figuraban 71 personas pendientes de traslado, además de otras cuatro que estaban en proceso. Sin embargo, explicó que las nuevas detenciones obligan a revisar las cifras.
Asimismo, mencionó que la Dirección de Asuntos Especiales había reportado 118 capturas en su último informe y que las autoridades deben actualizar los datos para determinar cuántas personas más serán trasladadas. Lacayo sostuvo que estos movimientos forman parte de la dinámica para abrir espacios y fortalecer el control penitenciario.