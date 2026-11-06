José Eduardo Derbez promete no hablar mal de su expareja Paola Dalay

José Eduardo Derbez dejó clara su postura sobre el final de su relación con Paola Dalay: no tiene intención de desacreditarla públicamente, sin importar las circunstancias que puedan surgir entre ambos. Sus declaraciones cobran relevancia luego de que la influencer confirmara que está saliendo con otro hombre y comenzara a recibir críticas en redes sociales.
Durante una conversación en el podcast "Diablitohigh", conducido por Mauricio Barrientos, conocido como El Diablito, el actor reconoció que los últimos meses han sido complicados por los cambios en su vida personal, la separación y las responsabilidades de la paternidad. “Con todo esto de la separación, más la hija... ha sido un caos, pero bien”, comentó.
El hijo de Eugenio Derbez también admitió que, aunque suele mostrarse relajado y recurrir al humor, la ruptura le ha provocado momentos de tensión. “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no”, reconoció al hablar de la manera en que ha afrontado esta etapa.
Pese a las dificultades, José Eduardo aseguró que la relación terminó en buenos términos y que todavía existe cariño entre ambos. “Esta relación terminó muy bien. Los dos nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y pues entre todo va a estar en mi vida para siempre”, expresó. Además, fue contundente al prometer: “Así ella me haga lo que me haga, en la vida voy a hablar mal de ella”.
El actor también destacó el papel que Paola tuvo durante los años que compartieron y, especialmente, el hecho de que juntos se convirtieran en padres de Tessa. “Para empezar, me dio lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hija. Me dio siete años maravillosos, muy bonitos”, manifestó. Su intención, explicó, es evitar que su hija crezca en medio de enfrentamientos entre sus padres, como los que él vivió durante su infancia.
Mientras José Eduardo mantiene esa postura, Paola Dalay confirmó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que está saliendo con César Romo, futbolista de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas. La influencer aclaró que conoció al deportista después de terminar su relación con el actor, aunque la ruptura todavía no se había hecho pública. “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente, aunque no era público, pues yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto”.
La creadora de contenido quiso precisar que el vínculo con Romo todavía no representa un noviazgo formal. Según explicó, ambos están en una etapa inicial, en la que buscan conocerse y descubrir si la relación puede avanzar. “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.
En la misma conversación, Dalay negó que su separación de Derbez estuviera relacionada con infidelidades o episodios de violencia. Aunque prefirió reservarse algunos detalles de la ruptura, aseguró que entre ambos existió respeto. “Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos, los dos estamos muy tranquilos por ese lado y ya lo había dicho, creo que siempre dentro de la relación nos respetamos mucho y bueno, pues es lo único que te puedo decir”. También describió a su expareja como “una persona increíble”, “un papá espectacular” y una buena pareja, aunque reconoció que algunas relaciones llegan a un punto en el que ya no pueden continuar.
Sin embargo, la confirmación de su nueva etapa sentimental ha generado comentarios divididos en Instagram. Algunas publicaciones dirigidas a la influencer contienen críticas sobre sus decisiones personales y su papel como madre. Entre los mensajes con numerosas reacciones aparecen expresiones como: "Una mujer que deja a su hija para poder salir y conocer a un hombre no se le puede llamar madre" e "Imelda 2.0, te dejaron bien patrocinada". Otros usuarios cuestionaron que, desde su perspectiva, Dalay tenga tiempo para iniciar una relación, pero no para organizar su nuevo hogar y atender las responsabilidades relacionadas con su hija.
Las críticas también incluyeron señalamientos sobre las interacciones de la influencer con publicaciones que cuestionan al actor. Uno de los comentarios más extensos planteó: "Nadie te critica por ser mujer, te critican porque tienes tiempo para otras cosas y no para acomodar tu nuevo hogar y lleves a tu hija. Te critican porque das likes a comentarios donde atacan al papá de tu hija, y si es muy adicto entonces por qué permites que tu hija se quede con él. Son esas incoherencias por las que te critican. Por el resto puedes estar con quien quieras, es tu cuerpo". Otro mensaje afirmó: "Esta chava no tiene ninguna intención de ser mamá y mucho menos esposa. Ella quiere seguir con su vida libre y de noviazgos". Estas opiniones corresponden a usuarios de la plataforma y no constituyen hechos comprobados sobre la vida familiar de la influencer.