José Eduardo Derbez promete no hablar mal de su expareja Paola Dalay

Las críticas también incluyeron señalamientos sobre las interacciones de la influencer con publicaciones que cuestionan al actor. Uno de los comentarios más extensos planteó: "Nadie te critica por ser mujer, te critican porque tienes tiempo para otras cosas y no para acomodar tu nuevo hogar y lleves a tu hija. Te critican porque das likes a comentarios donde atacan al papá de tu hija, y si es muy adicto entonces por qué permites que tu hija se quede con él. Son esas incoherencias por las que te critican. Por el resto puedes estar con quien quieras, es tu cuerpo". Otro mensaje afirmó: "Esta chava no tiene ninguna intención de ser mamá y mucho menos esposa. Ella quiere seguir con su vida libre y de noviazgos". Estas opiniones corresponden a usuarios de la plataforma y no constituyen hechos comprobados sobre la vida familiar de la influencer.