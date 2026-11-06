Luis de Llano podría enfrentar cinco años de prisión por caso Sasha Sokol

La controversia comenzó en 2022, cuando De Llano habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que mantuvo con Sokol durante la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante rechazó sus declaraciones, especialmente las referencias a que sus padres conocían la situación, y emprendió acciones civiles por daño moral. Desde entonces, el caso se ha prolongado durante casi cinco años entre recursos y resoluciones judiciales. En el video que difundió recientemente, el productor calificó sus declaraciones anteriores como “desafortunadas e inexactas” y reconoció que habían minimizado el daño causado a la cantante. Sin embargo, Sokol sostuvo que el mensaje no cumplió con los términos establecidos en el expediente civil 642/2022. “Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, expresó al cuestionar públicamente el contenido de la grabación.