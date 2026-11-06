Luis de Llano podría enfrentar cinco años de prisión por caso Sasha Sokol

La disputa legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano podría entrar en una nueva etapa. La cantante anunció que incorporará abogados especializados en materia penal a su equipo, luego de acusar al productor de incumplir la sentencia que lo obliga a ofrecerle una disculpa pública bajo condiciones específicas. Por esta conducta, el exejecutivo podría enfrentar una pena de uno a cinco años de prisión, según explicó una especialista en derecho.
Paola Vanessa Nava Calvo, fundadora del Colectivo Abogadas Feministas, señaló que una eventual denuncia estaría relacionada con el delito de desobediencia a un mandato judicial. No obstante, aclaró que se trata de una conducta que permitiría al señalado enfrentar el procedimiento en libertad mediante el pago de una fianza. “Denunciar por el delito de desobediencia a un mandato judicial, la verdad es que es un delito no grave, puede salir con fianza”, declaró a EL UNIVERSAL.
La controversia surgió después de que De Llano difundiera un video en el que ofreció disculpas a Sokol por lo ocurrido cuando ella era adolescente. Horas más tarde, la intérprete cuestionó el contenido del mensaje y aseguró que el productor modificó el texto establecido por las autoridades, al omitir aspectos fundamentales de la resolución judicial.
Entre los puntos que, según la cantante, debían quedar expresamente reconocidos figuraban que ella tenía 14 años cuando ocurrió la relación, que no podía otorgar un consentimiento válido y que el productor actuó desde una posición de poder. También debía aclararse que sus padres no fueron cómplices. Para Nava Calvo, la decisión de buscar una nueva vía legal tiene un significado que trasciende el conflicto personal. “No es un berrinche (de la afectada), no es algo que esté fuera de lugar, ni que se quiera hacer esto más grande, sino que esto tiene una trascendencia jurídica y hasta social”, manifestó.
La abogada explicó que la reparación integral del daño, contemplada en la Ley General de Víctimas, incluye medidas económicas y acciones de satisfacción para las personas afectadas, entre ellas las disculpas públicas. Precisó que la posible denuncia penal no estaría dirigida a juzgar nuevamente los hechos ocurridos durante la adolescencia de Sokol, sino al presunto incumplimiento de una orden judicial. El artículo 283 del Código Penal de la Ciudad de México establece sanciones de uno a cinco años de prisión por desobedecer un mandato de esta naturaleza.
La obligación de ofrecer una disculpa quedó establecida en una resolución de la Séptima Sala Civil de septiembre de 2023. El fallo exigía que De Llano publicara un “perdón público video grabado” en YouTube, Twitter e Instagram, con aprobación previa de la jueza. También debía difundir un resumen de la sentencia y abstenerse de realizar nuevas declaraciones sobre su relación con la cantante. El productor intentó revertir la condena, pero el 25 de junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad su solicitud de amparo.
El fallo también reconoció que, debido a la diferencia de edad y a la posición de poder del productor, Sokol no estaba en condiciones de consentir válidamente aquella relación. El expediente continuó generando actuaciones judiciales durante 2026, entre ellas procedimientos relacionados con el cumplimiento de las medidas y el pago de la indemnización. En septiembre, De Llano enfrentó dos arrestos administrativos de 15 horas por incumplimientos vinculados con las órdenes judiciales.
A pesar de la posibilidad de que se abra un procedimiento penal, Nava Calvo considera que el productor todavía puede cumplir con lo dispuesto por el tribunal. “Ella dice que va a denunciar, pero si él lleva a cabo la disculpa con estas características, pues ya obedece y (De Llano) va al juzgado y dice aquí está”, explicó. La especialista también destacó el alcance social del caso, al considerar que la respuesta de las autoridades puede convertirse en un referente para otras víctimas de violencia.
La controversia comenzó en 2022, cuando De Llano habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que mantuvo con Sokol durante la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante rechazó sus declaraciones, especialmente las referencias a que sus padres conocían la situación, y emprendió acciones civiles por daño moral. Desde entonces, el caso se ha prolongado durante casi cinco años entre recursos y resoluciones judiciales. En el video que difundió recientemente, el productor calificó sus declaraciones anteriores como “desafortunadas e inexactas” y reconoció que habían minimizado el daño causado a la cantante. Sin embargo, Sokol sostuvo que el mensaje no cumplió con los términos establecidos en el expediente civil 642/2022. “Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal”, expresó al cuestionar públicamente el contenido de la grabación.
La psicóloga Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), también cuestionó la actitud del productor durante el video y consideró que su mensaje no reflejaba un arrepentimiento genuino. “O sea, le vale la disculpa pública, no le importa, sólo lo está haciendo para que no lo metan a la cárcel. Lo que vemos es que se siente con poder, tiene poder y es un misógino”, opinó. Sokol, por su parte, reiteró que continuará con las acciones legales necesarias para que se cumpla la resolución: “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices”.