BTS alista nuevos proyectos mientras crecen rumores sobre El Salvador

La posibilidad de que el grupo surcoreano participe en la ceremonia inaugural ha circulado en redes sociales y publicaciones locales, alimentando la ilusión de la comunidad ARMY. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio de HYBE, BIGHIT MUSIC ni del Gobierno salvadoreño que confirme una presentación de BTS en el país. Las especulaciones también han mencionado a otros artistas internacionales, como Coldplay y Luis Miguel, sin que sus nombres hayan sido oficializados para el evento.