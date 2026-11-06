BTS alista nuevos proyectos mientras crecen rumores sobre El Salvador

BTS continuará expandiendo su presencia internacional. La agrupación surcoreana sumará nuevas presentaciones a su gira mundial "ARIRANG" y prepara proyectos musicales tanto grupales como individuales para después de concluir el recorrido, según confirmó HYBE durante la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026. El anuncio también ha despertado expectativas entre sus seguidores de El Salvador, donde circulan rumores sobre una posible presentación en el nuevo Estadio Nacional.
La noticia fue anunciada por Lee Jae-sang, director ejecutivo de HYBE, quien adelantó que la compañía trabaja en nuevas fechas para el tour y en las actividades que desarrollarán los siete integrantes una vez finalizada esta etapa. "Planeamos anunciar fechas adicionales para la gira y también estamos preparando las actividades grupales posteriores al tour, incluyendo proyectos conjuntos y solistas", afirmó, según The Korea Herald.
Aunque los seguidores esperan conocer más detalles, el ejecutivo evitó adelantar calendarios o confirmar lanzamientos específicos para 2027. Al ser consultado sobre los planes de la segunda mitad del próximo año, pidió paciencia y señaló: "Ningún mercado musical en el mundo anuncia sus planes con un año de anticipación". Por ahora, la empresa no ha revelado fechas para los nuevos conciertos ni información concreta sobre los futuros trabajos discográficos.
El anuncio coincide con un momento de gran éxito comercial para HYBE. La compañía reportó ingresos consolidados de 1,5257 billones de wones durante el tercer trimestre, un crecimiento del 109,8 % frente al mismo período de 2025. Además, registró una ganancia operativa de 188.500 millones de wones, con lo que alcanzó sus mejores resultados trimestrales hasta la fecha.
Los ingresos por conciertos llegaron a 726.800 millones de wones, mientras que el merchandising y las licencias aportaron otros 334.600 millones. Durante la etapa norteamericana, HYBE reportó que alrededor de un millón de seguidores visitaron los puntos oficiales de venta y adquirieron más de dos millones de artículos promocionales, cifras que reflejan el alcance comercial del fenómeno musical.
Actualmente, "ARIRANG" reúne a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en una gira que comenzó el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur. El recorrido comprende presentaciones en Asia, América, Europa y otros mercados internacionales, y continuará durante la primera mitad de 2027. La agenda oficial incluye próximas paradas en Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia, Hong Kong y Filipinas.
El espectáculo también ha destacado por la convocatoria multitudinaria que consigue en cada ciudad. Según los datos presentados por HYBE, las presentaciones del grupo en Europa y Estados Unidos llegaron a reunir cerca de 70.000 asistentes por concierto. La compañía busca aprovechar ese impulso para mantener activa la carrera de los integrantes mediante nuevos trabajos colectivos y propuestas individuales después del tour.
En paralelo, el nombre de BTS ha comenzado a sonar en El Salvador ante la expectativa por la próxima inauguración del nuevo Estadio Nacional, ubicado en Antiguo Cuscatlán y construido con una donación de la República Popular China. El recinto tendrá capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores y se perfila como uno de los principales escenarios para eventos deportivos y espectáculos internacionales. Sin embargo, las autoridades todavía no han anunciado una fecha definitiva para su apertura.
La posibilidad de que el grupo surcoreano participe en la ceremonia inaugural ha circulado en redes sociales y publicaciones locales, alimentando la ilusión de la comunidad ARMY. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio de HYBE, BIGHIT MUSIC ni del Gobierno salvadoreño que confirme una presentación de BTS en el país. Las especulaciones también han mencionado a otros artistas internacionales, como Coldplay y Luis Miguel, sin que sus nombres hayan sido oficializados para el evento.
El interés de los seguidores salvadoreños va más allá de la inauguración. Integrantes del fandom han impulsado encuentros y un censo para demostrar el alcance de la comunidad ARMY y respaldar las gestiones que buscan acercar al grupo al país. Esa iniciativa pretende reunir información sobre el público interesado en asistir a un eventual concierto, pero tampoco representa una garantía de que el espectáculo vaya a realizarse.