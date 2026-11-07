Netflix anuncia "Otros mundos", la precuela de "Stranger Things"

El universo de "Stranger Things" continuará expandiéndose con una nueva producción que llevará a los espectadores varias décadas atrás, mucho antes de los acontecimientos que marcaron la historia de Hawkins. Netflix anunció "Other Worlds: A Stranger Things Adventure", una serie de acción real que funcionará como precuela de la exitosa franquicia y cuyo estreno está previsto para 2028.
La noticia se dio a conocer el 6 de noviembre, durante el tradicional Stranger Things Day, una fecha especial para los seguidores de la producción que recuerda la desaparición de Will Byers, ocurrida en la ficción el 6 de noviembre de 1983. El anuncio estuvo acompañado de un primer adelanto que permitió conocer el escenario y la época en que se desarrollará esta nueva aventura.
A diferencia de la historia original, la trama se trasladará a Marion, Nevada, en 1955, aproximadamente tres décadas antes de que los protagonistas descubrieran los secretos sobrenaturales que rodeaban a Hawkins. También antecederá los acontecimientos de "Stranger Things: The First Shadow", la obra teatral que explora el pasado de Henry Creel, quien posteriormente se convierte en Vecna.
Aunque Netflix todavía mantiene bajo reserva los detalles del argumento, el adelanto muestra una bicicleta abandonada junto a una radio antigua, un letrero que advierte sobre una zona restringida y un cielo que comienza a presentar un fenómeno inquietante. La imagen final sitúa la historia el 15 de abril de 1955 en Marion, mientras la frase promocional anticipa: "Antes de Hawkins, existió Marion".
La nueva serie también podría ayudar a comprender algunos misterios relacionados con los orígenes de los poderes de Henry Creel y los acontecimientos ocurridos en las cuevas de Nevada. Matt Duffer explicó que la producción abordará algunas de esas interrogantes, aunque advirtió que no debe interpretarse como una historia centrada exclusivamente en el Azotamentes. “No quiero inducir a la gente a pensar que de eso trata realmente el spin-off. Va a responder esa pregunta, pero tiene su propia mitología. Es muy, muy diferente. No es un spin-off sobre el Azotamentes”, aclaró.
Al frente del proyecto estarán Matt y Ross Duffer, creadores de la franquicia, junto con Kate Trefry, quien ha trabajado como guionista en varias temporadas de "Stranger Things" y escribió "The First Shadow". Trefry asumirá también las funciones de showrunner y guionista, mientras los hermanos Duffer participarán como productores ejecutivos a través de su compañía Upside Down Pictures.
La dirección de los primeros tres episodios estará a cargo del cineasta británico Joe Wright, reconocido por películas como "Orgullo y prejuicio", "Expiación, deseo y pecado" y "Las horas más oscuras". El equipo de producción también incluye a Shawn Levy, mediante su compañía 21 Laps, además de Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis.
Los hermanos Duffer expresaron su entusiasmo por esta nueva etapa de la franquicia y adelantaron que tendrá una identidad propia, aunque conservará elementos que han caracterizado a la serie original. “Es Stranger Things, pero también es algo emocionante y novedoso, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos y nuevas... En realidad, no podemos decir nada más”, señalaron en el comunicado difundido por Netflix.
La producción se realizará en Nuevo México y, por ahora, la plataforma no ha revelado quiénes integrarán el reparto. Tampoco existe una fecha específica para su lanzamiento, aunque la compañía confirmó que los episodios estarán disponibles en algún momento de 2028. El proceso de selección de actores se encuentra en marcha.
"Other Worlds" promete ser una de las nuevas apuestas narrativas de la franquicia, que ya se ha extendido más allá de la producción original con "Stranger Things: The First Shadow", presentada primero en Londres y posteriormente en Broadway, y la serie animada "Stranger Things: Tales From '85". Esta última recupera a los personajes conocidos durante el invierno de 1985, entre los acontecimientos de la segunda y tercera temporadas, para enfrentarlos a nuevos misterios.