Netflix anuncia "Otros mundos", la precuela de "Stranger Things"

La nueva serie también podría ayudar a comprender algunos misterios relacionados con los orígenes de los poderes de Henry Creel y los acontecimientos ocurridos en las cuevas de Nevada. Matt Duffer explicó que la producción abordará algunas de esas interrogantes, aunque advirtió que no debe interpretarse como una historia centrada exclusivamente en el Azotamentes. “No quiero inducir a la gente a pensar que de eso trata realmente el spin-off. Va a responder esa pregunta, pero tiene su propia mitología. Es muy, muy diferente. No es un spin-off sobre el Azotamentes”, aclaró.