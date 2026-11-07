¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula? Conciertos y teatro

La ciudad industrial de Honduras tiene opciones de entretenimiento para este fin de semana, con espectáculos musicales, obras de teatro y actividades para disfrutar en familia.
Tu Amigo Fiel: El Gran Musicall se presentar[a el 7 de noviembre por primera vez. en San Pedro Sula, contará con más de 30 artistas en escena y la participación en vivo de Héctor Ortiz, desde México.
Lugar: Centro de Convenciones Copantl.- Boletos: disponibles en BMTickets.- Golden Star: L 1,317.- Platinum Live: L 1,020.- Amigo Fiel: L 595.
La obra que sale mal, 6, 7 y 8 de noviembre: El Círculo Teatral Sampedrano presenta las últimas funciones de La obra de sale mal, en el teatro José Fco. Saybe.
La puesta en escena ofrece una oportunidad para disfrutar del teatro y la comedia en San Pedro Sula.- Fechas: 7 y 8 de noviembre.- Entrada: L 200.- Funciones anunciadas: jueves a sábado, a las 8:00 p. m., y domingo, a partir de las 5:00 p. m.
Show de Coco, el 7 de noviembre: La Escuela Cultural Infantil (CCI) invita a disfrutar de un espectáculo artístico inspirado en la película Coco, en el que los pequeños artistas ofrecerán una experiencia llena de color, tradición y emoción. Con tu asistencia apoyas a la institución, al arte y cultura de nuestra niñez.
Grupo Calingos en concierto, el 7 de noviembreEl restaurante y cervecería Perla Negra prepara una noche para revivir la década de los 80 con el grupo Calingos en concierto.El espectáculo incluirá clásicos en español e inglés, interpretados en vivo.- Hora: 9:00 p. m.- Cover consumible: L 350.
Taller de elaboración de Memory Bear: Para los amantes de las manualidades no te puedes perder este taller especial.La Casa de la Cultura de San Pedro Sula te invita a participar. Aprende a transformar una prenda que perteneció a un ser querido fallecido en un recuerdo que podrás abrazar y conservar para siempre. Sábado 7 de noviembre. Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Lugar: Casa de la Cultura de San Pedro Sula.Información e inscripciones: 8987-0836.
Festival de música banda este sábado 7 de noviembre. Actuarán los cantantes César Lorvin y Willy Corea vocalistas del la gran BandaZ. Lugar: Food Garden City. Hora: 9:00 pm. Entrada gratis.