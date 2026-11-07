¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula? Conciertos y teatro

Taller de elaboración de Memory Bear: Para los amantes de las manualidades no te puedes perder este taller especial.La Casa de la Cultura de San Pedro Sula te invita a participar. Aprende a transformar una prenda que perteneció a un ser querido fallecido en un recuerdo que podrás abrazar y conservar para siempre. Sábado 7 de noviembre. Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Lugar: Casa de la Cultura de San Pedro Sula.Información e inscripciones: 8987-0836.