Russell Brand: el ascenso y dramática caída del actor

Estos son algunos de acontecimientos más destacados de su vida:

- A principios de los años 2000, Brand empieza a ganar notoriedad como presentador de un programa de la emisora MTV 'Dancefloor Chart', en el que mostraba sus pasos por distintas discotecas del Reino Unido e Ibiza, pero el éxito que estaba cosechando terminó de manera abrupta cuando fue despedido por la cadena por presentarse en el trabajo vestido de Osama bin Laden un día después del 11-S, los ataques terroristas contra Nueva York del 11 de septiembre de 2001.