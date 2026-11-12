Jensen Huang, del éxito de Nvidia al escándalo que lo llevó a renunciar

Nacido el 17 de febrero de 1963 en Tainan (Taiwán), Huang, de 63 años, llegó a Estados Unidos en 1973, a los nueve años, junto a su hermano mayor y se instaló con su familia dos años después en Oregón, donde cursó secundaria antes de estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, donde se graduó en 1984, y obtener un máster en la misma especialidad por la Universidad Stanford en 1992.