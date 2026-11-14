Jamaica vs México, EN VIVO, Liga de Naciones de Concacaf, horario y dónde verlo

Kingston, Jamaica.

La selección mexicana se enfrenta este sábado Jamaica en Kingston, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en busca de su primera victoria después del Mundial del que fue una de las tres anfitrionas.

Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo de 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.

Aunque moverá su alineación para evaluar el estado de forma deportiva de sus jugadores, Márquez saldrá a buscar la victoria para comenzar de la mejor manera una serie que concluirá el martes con el partido de vuelta en Monterrey.