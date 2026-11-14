Jamaica vs México, EN VIVO, Liga de Naciones de Concacaf, horario y dónde verlo

La selección mexicana se enfrenta este sábado Jamaica en Kingston, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en busca de su primera victoria después del Mundial del que fue una de las tres anfitrionas.
Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo de 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.
Aunque moverá su alineación para evaluar el estado de forma deportiva de sus jugadores, Márquez saldrá a buscar la victoria para comenzar de la mejor manera una serie que concluirá el martes con el partido de vuelta en Monterrey.
El lateral derecho Rodrigo Huescas, recuperado de una lesión que lo dejó fuera del Mundial, será la principal novedad en la alineación de México, que buscará ofender con Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González.
Jamaica no le gana a México desde las eliminatorias mundialistas de Sudáfrica 2010; mañana deberá hacerlo todo perfecto si pretende salir con un buen resultado ante un rival que, si bien cometió muchos errores en sus amistosos ante Estados Unidos y Chile, posee una alineación poderosa que estuvo cerca de alcanzar los cuartos de final en el Mundial.
Horarios del Jamaica vs México de este sábado 14 de noviembre:
Honduras: 7:00 p. m.
Guatemala: 7:00 p. m.
El Salvador: 7:00 p. m.
Costa Rica: 7:00 p. m.
México (centro): 7:00 p. m.
El partido entre caribeños y aztecas se podrá ver en el territorio hondureño por la señal de Azteca Deportes.