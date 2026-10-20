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Revelan impactante y preocupante padecimiento de Santi Giménez

El delantero mexicano atraviesa un momento complicado en su carrera, marcado por las lesiones y una preocupante sequía goleadora que enciende las alarmas sobre su presente futbolístico.

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El delantero Santiago Giménez vuelve a acaparar los reflectores y no precisamente por sus goles.
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El delantero mexicano atraviesa un complicado momento deportivo, marcado por las lesiones y una prolongada sequía goleadora, situación que ha generado preocupación entre los aficionados.
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El delantero mexicano Santi Giménez no ha conseguido reencontrarse con el gol y acumula una prolongada sequía goleadora tanto con su club como con la Selección nacional de México.
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A sus dificultades deportivas se suman las lesiones que ha sufrido en los últimos meses, las cuales han limitado su continuidad y han complicado su intento por recuperar su mejor versión.
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Sin embargo, el panorama del atacante podría estar relacionado con otro factor más allá de lo futbolístico.
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De acuerdo con reportes de TUDN, los especialistas en salud mental deportiva Marisol Díaz y Diego García plantearon la posibilidad de que el jugador Santi Giménez esté experimentando un fenómeno psicológico que podría influir en su desempeño: la hipervigilancia cognitiva.
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Este concepto hace referencia a un estado de vigilancia mental excesiva, en el que una persona presta demasiada atención a posibles amenazas, errores o situaciones que interpreta como riesgos.
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En el deporte de alto rendimiento, esta condición puede estar relacionada con la ansiedad, el estrés y la presión competitiva, factores que pueden dificultar la concentración y la toma de decisiones.
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La hipervigilancia cognitiva puede convertirse en un obstáculo para los futbolistas cuando la presión por obtener resultados termina ocupando demasiado espacio en su mente. En lugar de concentrarse exclusivamente en la jugada, el jugador puede comenzar a preocuparse de manera excesiva por cometer errores, recibir críticas o decepcionar a sus compañeros, entrenadores y aficionados.
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En el fútbol profesional, mantener la atención es fundamental para anticipar movimientos, identificar espacios, interpretar los desmarques y decidir cuándo rematar o pasar el balón. Una activación mental adecuada puede ayudar al rendimiento, pero el problema aparece cuando esa atención se dispersa entre demasiadas preocupaciones.
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En ese escenario, un delantero podría comenzar a pensar constantemente en la falta de gol, en la reacción de la grada o en las consecuencias de desperdiciar una oportunidad. Pensamientos como "no puedo fallar" o "tengo que marcar" pueden aumentar la presión y dificultar que el futbolista actúe con naturalidad durante un partido.
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Esta sobrecarga también podría influir en la toma de decisiones. Un jugador puede apresurarse al definir, evitar asumir riesgos, renunciar a un duelo individual o soltar el balón antes de tiempo por temor a equivocarse. No obstante, estos comportamientos pueden tener distintas explicaciones y no permiten concluir, por sí solos, que exista hipervigilancia cognitiva.
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La crisis de confianza de Giménez no es un simple bache. Expertos en salud mental deportiva han señalado que el atacante podría estar sufriendo "hipervigilancia cognitiva", una condición asociada a la ansiedad y el estrés crónico, detonada por la falta de gol y la presión de ser el '9' de México.
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En el FC Porto, la situación es alarmante. Giménez ha perdido protagonismo y hoy es la tercera opción en el ataque, superado por Samu Omorodion y André Silva.
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Mientras persisten las interrogantes sobre su rendimiento, los números reflejan las dificultades que ha experimentado Giménez con la selección mexicana. El delantero no marca con el combinado nacional desde septiembre de 2025, cuando anotó en el empate 2-2 frente a Corea del Sur, en un partido amistoso disputado en Nashville, Estados Unidos.
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La falta de contundencia representa una preocupación para un futbolista cuya principal responsabilidad es convertir las oportunidades en goles. Además, cada partido sin marcar aumenta la atención sobre su situación y alimenta el debate entre aficionados y analistas acerca de las razones por las que no logra recuperar su mejor nivel.
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Pese a las críticas recibidas durante su sequía goleadora, Santiago Giménez ha contado con el respaldo de sus entrenadores. Tanto Rafael Márquez, en el entorno de la Selección Mexicana, como Francesco Farioli, en el FC Porto, han destacado la importancia de que el delantero recupere confianza y tenga oportunidades para volver a mostrar sus condiciones.
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Por ahora, el principal desafío de Giménez pasa por recuperar su mejor condición física, sumar minutos y volver a encontrar la eficacia frente al arco. Mientras tanto, las versiones sobre un posible componente psicológico deben manejarse con cautela, ya que no existe información suficiente para afirmar que el futbolista padezca una condición clínica determinada.
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De acuerdo a especialistas consultados por TUDN, el atacante estaría pasando por una hipervigilancia cognitiva, la cual se caracteriza por pensamientos acelerados y análisis introspectivo obsesivo.
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