Ana, la niña que aprende a vivir con diabetes sin renunciar a sus sueños

San Pedro Sula, Honduras. A los siete años, Ana Fernández comenzó una nueva etapa en su vida sin entender por qué su cuerpo había cambiado. La sed constante, la pérdida de peso y las ganas frecuentes de orinar fueron algunas de las señales que alertaron a su madre, Lidia Medina, quien nunca imaginó que aquella visita al médico terminaría con un diagnóstico de diabetes tipo 1. Hoy, a sus 10 años, Ana ha aprendido a convivir con esta enfermedad crónica, mientras su madre se ha convertido en su principal apoyo y compañera en un camino marcado por controles médicos, insulina, cuidados diarios y mucho aprendizaje. "Fue como un balde de agua fría porque no me lo esperaba. Creí que la traía al hospital por una infección. Nunca me imaginé que me dijeran: su hija tiene diabetes tipo uno", recordó Lidia, sobre el momento en que recibió la noticia que cambió la vida de ambas.

Medina, señaló que notó que su hija tenía un aliento con olor dulce, además de presentar mareos, vómitos y otros malestares. Aunque buscó información en internet para encontrar una explicación, le costaba aceptar que pudiera tratarse de diabetes.

Finalmente, los exámenes confirmaron sus sospechas. Ana presentó 456 de glucosa en ayunas y fue remitida de emergencia al hospital Mario Rivas, donde recibió atención médica y comenzó su tratamiento con insulina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Lidia, fue especialmente difícil comprender que una niña que consideraba saludable pudiera desarrollar esta condición. Incluso desconocía que la diabetes tipo 1 también afecta a los menores de edad.

Una madre que aprendió a cuidar de otra manera

Desde aquel diagnóstico, la rutina familiar cambió. Las noches ya no son iguales: las alarmas del sensor que monitorea los niveles de glucosa mantienen a Lidia pendiente de cualquier variación en la salud de su hija. La alimentación, los controles médicos y la administración de insulina forman parte de la vida cotidiana de Ana. Hay días complicados, momentos de preocupación y situaciones en las que la enfermedad incluso le impide asistir a clases. "Ya ni las noches ni los días son iguales. En las noches, cuando ya anda el sensor, la alarma se activa: glucosa alta, glucosa baja", relató su madre. Sin embargo, Lidia tiene claro que la diabetes no debe convertirse en una barrera para el futuro de su hija. Su deseo es que Ana pueda crecer, estudiar y cumplir sus sueños, sin sentirse limitada por su diagnóstico. "La condición de diabetes no la limita nada, ella puede hacer lo que quiera en su vida", expresó. La madre también explicó que, debido a la condición de Ana, debe estar pendiente de la insulina que necesita su organismo para mantener controlados los niveles de glucosa. "A mí como mamá me toca hacerle el papel de páncreas con ayuda de la insulina, de los doctores", manifestó. En este proceso, el acompañamiento del personal médico y de la Asociación de Pacientes con Diabetes del Hospital Mario Catarino Rivas ha sido fundamental. Lidia destacó que ha recibido orientación en nutrición, psicología y endocrinología, además de participar en charlas y campamentos donde aprendió a medir los carbohidratos y preparar adecuadamente los alimentos de su hija. Gracias a su evolución, los controles médicos de Ana pasaron de realizarse cada 30 días a cada tres meses y posteriormente cada seis meses.

Una enfermedad que no debe confundirse con los malos hábitos

Además de los cuidados diarios, Lidia ha tenido que enfrentar los comentarios y prejuicios de personas que desconocen las causas de la diabetes tipo 1.

En ocasiones, asegura, ha recibido señalamientos que relacionan la enfermedad de su hija con su alimentación durante el embarazo o con los alimentos que le daba cuando era pequeña. Por eso, insiste en que es necesario educar a la población y explicar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario ataca las células del páncreas encargadas de producir insulina. "Mi hija nunca ha tomado refresco, ella no sabe qué es tomarse un refresco. Para que quede claro que no es por comer dulces. Esto es una enfermedad que es autoinmune, nadie pide tenerla" expresó. Para esta madre, ningún padre está preparado para recibir un diagnóstico de este tipo en sus hijos, pero considera que la información y el acompañamiento pueden hacer más llevadero el proceso.

Una caminata para que otras familias conozcan su historia

La experiencia de Ana y Lidia también las impulsa a participar en actividades que buscan visibilizar la diabetes infantil y las necesidades de quienes viven con esta condición.

Este 15 de noviembre se realizará la quinta caminata "Caminando por la diabetes", organizada por la Asociación de Pacientes con Diabetes del Hospital Mario Catarino Rivas. El recorrido comenzará en las instalaciones del centro asistencial y finalizará en la Plaza Las Banderas, en San Pedro Sula. Lidia espera que esta actividad permita que más personas conozcan la realidad de los niños con diabetes, comprendan sus necesidades y dejen atrás los mitos que todavía rodean la enfermedad. También hizo un llamado para que se fortalezca el apoyo a los pacientes, especialmente mediante la disponibilidad de insulina y sensores para monitorear los niveles de glucosa, herramientas que facilitan el control de esta condición. La historia de Ana es la de una niña que, desde temprana edad, ha tenido que aprender sobre medicamentos, controles y cuidados que otros menores no necesitan. Pero también es la historia de una madre que decidió convertir el miedo de aquel primer diagnóstico en fortaleza y acompañamiento.