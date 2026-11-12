¿Cómo recuperar las mototaxis decomisadas en San Pedro Sula? Esto dice la Policía

San Pedro Sula, Honduras. El decomiso de mototaxis en diferentes sectores de San Pedro Sula ha generado malestar entre propietarios y conductores que dependen de estas unidades para obtener sus ingresos. Ante la retención de los vehículos, varios afectados acudieron este jueves a las instalaciones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en busca de respuestas sobre el procedimiento para recuperarlos y regularizar su actividad. Marlene Álvarez, dueña de cuatro mototaxis decomisadas, manifestó a LA PRENSA que los propietarios fueron citados por las autoridades para conocer los requisitos y los plazos de devolución; sin embargo, todavía desconocen si podrán retirar sus unidades o deberán esperar varios días. Los afectados explicaron que algunas mototaxis fueron decomisadas porque eran conducidas por menores de edad. No obstante, señalaron que también hay unidades cuyos conductores son mayores de edad y cuentan con documentación, por lo que solicitaron que cada caso sea revisado de manera individual. Uno de los principales reclamos es la falta de permisos de explotación para operar legalmente. Según los propietarios, anteriormente realizaron gestiones ante el IHTT para regularizar sus unidades, pero el proceso quedó suspendido y las autorizaciones dejaron de extenderse. Los transportistas aseguraron que las autoridades les habían permitido continuar trabajando mientras se organizaba la legalización del servicio. Ahora, afirman que se encuentran expuestos a decomisos por no portar un permiso que, según ellos, no pueden obtener. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque manifestaron estar de acuerdo con las sanciones a conductores que circulen sin licencia vigente o revisión vehicular, pidieron a las autoridades establecer mecanismos que les permitan regularizar las mototaxis y continuar trabajando conforme a la ley. Por su parte, el subcomisario Jairo Ramos, jefe regional de Vialidad y Transporte, informó que la Policía Nacional ha decomisado 81 mototaxis y 52 motocicletas de dos ruedas durante una semana de operativos en diferentes sectores de la zona norte. El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la operación Escudo de Honduras, en la que participan diferentes instituciones de seguridad del Estado, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Militar y las distintas direcciones de la Policía Nacional.

Ramos detalló que los operativos se han concentrado en puntos identificados como conflictivos o con presencia de estructuras criminales, con el propósito de reducir su capacidad logística y evitar que utilicen estos medios de transporte para cometer actividades ilícitas.

Como ejemplo, mencionó el decomiso de más de 120 dosis de diferentes drogas en Cofradía, que, según explicó, fueron encontradas en poder de una persona vinculada a la estructura criminal MS. También informó sobre la detención de un supuesto integrante de la Pandilla 18 que tenía una orden de captura y que se movilizaba en una mototaxi. El jefe policial señaló que entre las irregularidades detectadas durante los operativos figuran unidades sin permisos de explotación del IHTT, conductores que no cuentan con licencia especializada para operar mototaxis, personas sin documentación y menores de edad al volante. Asimismo, indicó que algunas motocicletas decomisadas no han podido ser acreditadas como propiedad de quienes las conducían y que las autoridades investigan posibles casos en los que estos vehículos habrían sido despojados a sus legítimos dueños para utilizarlos en actividades delictivas.

¿Qué deben hacer los propietarios para recuperar las mototaxis?

Consultado sobre el procedimiento para devolver las unidades a propietarios que no tengan vínculos con organizaciones criminales, Ramos explicó que deben presentar el permiso de explotación emitido por el IHTT y acreditar la propiedad del vehículo. Agregó que las investigaciones también cuentan con la participación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), instituciones que trabajan en la revisión de registros y perfiles relacionados con las unidades decomisadas.