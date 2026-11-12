Jueza dicta prisión preventiva a los 26 ligados al cártel del Diablo

San Pedro Sula, Cortés. Los 26 presuntos integrantes del denominado cártel del Diablo deberán permanecer en prisión preventiva por resolución de un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional, luego de dos días de audiencia inicial por delitos relacionados con asesinatos, extorsión y asociación terrorista.

Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, informó que la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra seis de los imputados, tras valorar los indicios presentados durante la audiencia.

Los procesados son señalados por su supuesta participación en delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, femicidio agravado, extorsión y asociación terrorista, entre otros cargos.