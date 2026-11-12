Jueza dicta prisión preventiva a los 26 ligados al cártel del Diablo

San Pedro Sula, Cortés. Los 26 presuntos integrantes del denominado cártel del Diablo deberán permanecer en prisión preventiva por resolución de un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional, luego de dos días de audiencia inicial por delitos relacionados con asesinatos, extorsión y asociación terrorista.
Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, informó que la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra seis de los imputados, tras valorar los indicios presentados durante la audiencia.
Los procesados son señalados por su supuesta participación en delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa, femicidio agravado, extorsión y asociación terrorista, entre otros cargos.
Los 26 imputados comparecieron mediante la plataforma Zoom desde centros penitenciarios, en el marco de la causa que investiga las actividades de esta estructura criminal en la zona sur del departamento de Yoro.
Según Barahona, los acusados permanecerán bajo custodia en el Centro Penitenciario de Támara y en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, de acuerdo con su sexo.
La investigación vincula a los sospechosos con hechos violentos que dejaron cuatro víctimas mortales, además de delitos cometidos en perjuicio de testigos protegidos y del orden público.
El portavoz judicial explicó que el Ministerio Público presentó una amplia carga probatoria, integrada por pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitió sustentar la medida cautelar impuesta.
La audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 2 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará el proceso judicial contra los imputados. risión preventiva para 26 ligados al cártel del Diablo.