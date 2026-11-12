Los tatuajes que incriminarían a "Tucán", supuesto MS-13

La Policía Nacional de Honduras advirtió que requerirá y pondrá a disposición de las autoridades a personas que porten tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 o el denominado Cartel del Diablo. "El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, según un comunicado difundido por la institución.