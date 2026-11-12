Los tatuajes que incriminarían a "Tucán", supuesto MS-13

Un presunto líder de sector de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido en el sector de La Guama, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, tras labores de vigilancia y seguimiento ejecutadas por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y otras divisiones policiales.
El detenido fue identificado como Wilmer Antonio Mejía Orellana, de 49 años, a quien se le conoce con el alias de "Tucán".
Según el informe policial, ocupa el rango de "compa" dentro de la estructura, es originario de San Marcos, Ocotepeque, y reside en la misma comunidad donde se efectuó el arresto.
Los registros de las autoridades señalan que Mejía Orellana ya había sido capturado el 5 de febrero de 2025 por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y asociación ilícita.
Durante la revisión física, los uniformados verificaron que el hombre lleva tatuajes con símbolos de la MS-13, motivo por el cual se le acusa directamente de asociaciones terroristas. En la acción policial también se le incautó un teléfono celular como parte de la evidencia.
La Policía Nacional de Honduras advirtió que requerirá y pondrá a disposición de las autoridades a personas que porten tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 o el denominado Cartel del Diablo. "El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, según un comunicado difundido por la institución.
La Policía informó que, tras la implementación de nuevas disposiciones, agentes desplegados en distintas zonas del país ejecutan operativos para localizar a personas vinculadas con estructuras criminales. Durante estas acciones, los uniformados inspeccionan a individuos considerados sospechosos, según la información oficial.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la institución aseguró que mantiene operaciones en diferentes puntos del país para localizar y capturar a personas que señala como integrantes de estructuras criminales.
La institución también informó que equipos de Fuerzas Especiales realizan patrullajes fluviales para buscar a presuntos integrantes de estas organizaciones que, según la versión policial, se mantienen escondidos. "Pero a todos les decimos que estén donde estén los vamos a capturar, ya llevamos 75 que guardan prisión y enfrentarán penas de hasta cadena perpetua", agregó el mensaje oficial.
La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos. «A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar», expresó la institución.