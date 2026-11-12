Ley del Hondureño Ausente: artículos libres de impuestos desde el 15 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras. La Ley del Hondureño Ausente es un beneficio que permite a los hondureños residentes en el extranjero, así como a sus hijos, que hayan permanecido fuera del país por más de un año, ingresar determinados artículos libres de impuestos. La medida estará vigente en Honduras a partir del próximo 15 de noviembre. La Ley del Hondureño Ausente permitirá a los hondureños que residen en el extranjero y a los hijos de estos que cumplan los requisitos ingresar al país determinados artículos personales y del hogar libres de impuestos, tasas y otros gravámenes fiscales, a partir del próximo 15 de noviembre.

El beneficio, que se extenderá hasta el 15 de enero de 2027, también incluye a los hijos de hondureños nacidos en el extranjero que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. De acuerdo con la Administración Aduanera de Honduras, la medida está contemplada en el Decreto Legislativo No. 185-86, actualizado en noviembre de 2021, y se concede por una sola vez al ingresar al territorio nacional. Entre los artículos autorizados se encuentran prendas de vestir, calzado, ropa de cama, libros, adornos personales, una computadora portátil, una tableta, dos teléfonos móviles y un televisor nuevo de hasta 55 pulgadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se permite el ingreso de electrodomésticos básicos, como cafeteras, licuadoras, microondas y ventiladores, además de instrumentos musicales, cámaras fotográficas y de video, juguetes y equipos médicos de uso personal, incluidos glucómetros, nebulizadores, medidores de presión arterial y concentradores de oxígeno portátiles. Los interesados deberán ser hondureños por nacimiento o hijos de padre o madre hondureños por nacimiento y demostrar que han residido permanentemente fuera del país durante más de un año. Para realizar el trámite deberán presentar pasaporte hondureño o extranjero, u otro documento oficial emitido en su país de residencia. En el caso de los hijos de hondureños nacidos en el exterior, deberán acreditar el vínculo familiar mediante la documentación correspondiente. Además, será necesario presentar un listado detallado de las mercancías, con sus respectivos valores aduaneros. Los artículos deberán destinarse al uso personal, en las cantidades permitidas, y no podrán tener fines comerciales ni estar sujetos a prohibiciones de importación. Los bienes podrán ingresar como equipaje acompañado o no acompañado. En este último caso, deberán llegar a Honduras en un plazo máximo de diez días después del ingreso del viajero.

Atención en aeropuertos y fronteras

Valentín Martínez, jefe de la Sección de Normas y Procesos Aduaneros, explicó que el beneficio será aplicado por personal de Aduanas Honduras en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas, así como en los puestos fronterizos integrados. El funcionario precisó que esta exención es personal, intransferible y se concede una sola vez al momento del ingreso al país. La aplicación de la Ley del Hondureño Ausente concluirá el 15 de enero de 2027, por lo que los viajeros deberán ingresar dentro de ese período y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la exoneración. La lista de mercancías contempladas en este beneficio fiscal, aprobado hace más de 39 años, fue actualizada en 2022 e incorporó artículos importantes y de uso frecuente entre la población. La lista anterior contenía 28 productos y estaba desfasada, ya que incluía mercancías como una máquina de coser, un televisor cuadrado de 24 pulgadas y una filmadora, entre otros. La lista actual se compone de 53 productos, entre los que se incorporaron una computadora portátil, una tableta, dos teléfonos móviles, dos parlantes con Bluetooth y un aire acondicionado, entre otros.

Listado de artículos exentos de impuestos

Entre los artículos exentos de impuestos se encuentran doce unidades de prendas de vestir por clase de artículo, tanto para uso interior como exterior; seis unidades de ropa de cama por clase de artículo, como edredones, sábanas, cubrecamas, fundas, rodapiés, cobijas o frazadas; seis unidades de cortinas para ventanales y baño; y seis unidades de manteles para mesa y cocina. Asimismo, se permite el ingreso de seis unidades de toallas por clase de artículo para baño y manos, tres alfombras por clase de artículo para salas, baños y dormitorios, doce pares de zapatos, tenis y sandalias por clase de artículo, seis adornos de uso personal por clase de artículo, entre ellos relojes, incluidos los inteligentes, anillos, pulseras, cadenas, aretes, lentes para sol, binchas y ganchos. También se autorizan seis bolsos de mano para dama y billeteras por clase de artículo, doce artículos de higiene personal por cada clase y doce productos para el cuidado de la piel por cada clase. El listado también incluye seis productos de belleza por cada clase, una guitarra manual, doce libros, una computadora portátil, una tableta, una cafetera eléctrica, un televisor nuevo de hasta 55 pulgadas, una aspiradora, una licuadora, una sandwichera, una batidora, dos teléfonos móviles y un sistema de audio.