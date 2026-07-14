Bajar tasas aeroportuarias, la apuesta de Honduras para atraer aerolíneas

San Pedro Sula, Cortés

Honduras enfrenta un importante desafío en materia de conectividad aérea. La salida de Spirit Airlines del mercado representó la pérdida de aproximadamente el 25% de la conectividad del país con Estados Unidos, uno de sus principales mercados. A pesar de las millonarias inversiones realizadas durante el gobierno anterior y de los proyectos impulsados por la actual administración para fortalecer la infraestructura aeroportuaria, el país aún no registra el crecimiento esperado en la incorporación de nuevas aerolíneas, rutas ni frecuencias de vuelo. Esta situación ha limitado las opciones de viaje para los pasajeros y ha reducido la competitividad del mercado aéreo nacional. Como consecuencia, muchos hondureños optan por trasladarse por vía terrestre hasta El Salvador, donde encuentran una mayor oferta de destinos, más frecuencias y, en muchos casos, tarifas más competitivas para viajes internacionales.

A este panorama se suma la salida de dos aerolíneas de bajo costo que operaban en Honduras. Spirit Airlines dejó de operar este año tras acogerse a un proceso de quiebra, mientras que Volaris suspendió de manera indefinida sus vuelos entre varias capitales de Centroamérica, incluidos los que conectaban con San Pedro Sula. Según expertos del sector, las aerolíneas que permanecen en el país tampoco han abierto nuevas rutas y, en algunos casos, solo incrementan frecuencias durante temporadas específicas antes de retirarlas. Explican que los elevados costos de operación reducen la rentabilidad de estos servicios. Como parte de los esfuerzos para revertir esta situación, recientemente cinco instituciones del Estado firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Facilitación y Promoción de la Conectividad Aérea. El objetivo es fortalecer la integración regional y mejorar las condiciones para el transporte aéreo nacional e internacional mediante la creación de la Mesa Interinstitucional de Facilitación y Promoción de la Conectividad Aérea, una iniciativa basada en el acuerdo regional suscrito en 2006 por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.



Vuelos domésticos desde La Ceiba, Roatán y Palmerola

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, explicó a LA PRENSA que este mecanismo permitirá agilizar los procesos para que las aerolíneas presenten sus solicitudes de nuevas rutas ante la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y desarrollen negociaciones y estrategias de promoción en conjunto con los países de la región. El acuerdo contempla que los vuelos entre los países firmantes puedan ser considerados operaciones regionales, con la simplificación de algunos trámites migratorios, la reducción de determinadas tasas aeroportuarias y mayores facilidades operativas para las aerolíneas, de acuerdo con lo establecido en el convenio. "Nuestro interés está centrado, sobre todo, en los aeropuertos de Roatán, Palmerola y La Ceiba, estableciendo vuelos directos hacia El Salvador y fortaleciendo rutas turísticas para los fines de semana. Con Guatemala también estamos avanzando, ya que ese país firmó el acuerdo de facilitación y promoción", señaló Ehrler.

Buscan cubrir las rutas que quedaron "en el aire" con la salida de Spirit

El funcionario indicó que continúan las reuniones para recuperar las rutas que quedaron sin servicio tras la salida de Spirit Airlines y Volaris. Antes de cesar operaciones, Spirit ofrecía vuelos directos a Houston, Fort Lauderdale y Nueva Orleans, mientras que Volaris conectaba a Honduras con El Salvador y Miami. "Nos reunimos con United Airlines y acordamos compartir información estadística que les permita evaluar el mercado hacia Estados Unidos, que actualmente presenta un déficit de conectividad. Al tratarse de una aerolínea tradicional, no opera bajo el mismo esquema de incentivos que las compañías de bajo costo. Ahora el tema pasa por las negociaciones entre Ehisa y Palmerola sobre las tasas aeroportuarias para lograr boletos más accesibles", afirmó. Ehrler explicó que, mientras un vuelo doméstico puede pagar entre 10 y 15 dólares por tasas aeroportuarias de entrada y salida, en los vuelos internacionales los impuestos oscilan entre 120 y 130 dólares, monto que se suma al precio final del boleto.

Actualmente Honduras y Costa Rica registran las tasas aeroportuarias más altas de Centroamérica, mientras que El Salvador y Guatemala mantienen las más bajas, con un promedio regional de 48.61 dólares.

Honduras perdió un 25% de conectividad con Estados Unidos

"Con tasas aeroportuarias más competitivas sería más fácil negociar con las aerolíneas y reducir el costo de los boletos. Tras la salida de Spirit, Honduras perdió alrededor del 25% de su conectividad con Estados Unidos, dejando una parte importante de ese mercado sin atender", sostuvo. Añadió que también trabajan para fortalecer rutas hacia Canadá y México. En el caso de Palmerola, reconoció que la conexión con Ciudad de México no ha alcanzado la rentabilidad esperada, por lo que impulsarán campañas de promoción en conjunto con la aerolínea que opera ese destino. El ministro enfatizó que la estrategia no pasa únicamente por reducir las tasas aeroportuarias. También busca incrementar la oferta de vuelos hacia destinos de alta demanda, como Roatán, donde el elevado precio de los boletos responde al limitado número de aerolíneas que operan la ruta.

Fuertes inversiones en aeropuertos, pero sin nuevas aerolíneas ni rutas

En paralelo, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) proyecta invertir cerca de 1,000 millones de lempiras en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales para ejecutar mejoras en la terminal de pasajeros, el área de carga y la pista de aterrizaje. A ello se suman más de 2,000 millones de lempiras invertidos por la administración de Xiomara Castro en los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Roberto Eduardo Canahuati, director ejecutivo de Ehisa, informó a LA PRENSA que la empresa mantiene negociaciones con aerolíneas del continente y de Europa para atraer nuevas rutas hacia Honduras. "También estamos desarrollando diferentes tipos de incentivos que apoyarán tanto la promoción como el aspecto económico para las nuevas aerolíneas y las nuevas rutas que decidan operar con nosotros", expresó. Canahuati coincidió con el ministro de Turismo en que la competitividad tarifaria es un elemento clave para atraer nuevas aerolíneas. No obstante, aclaró que la decisión sobre una eventual reducción de las tasas aeroportuarias no depende exclusivamente de los operadores aeroportuarios. "Es un tema que permanece activamente en la mesa de discusión. Cualquier ajuste en las tarifas e impuestos debe analizarse cuidadosamente en conjunto con el operador aeroportuario y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)", puntualizó. Finalmente, informó que las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Ramón Villeda Morales comenzarán a inicios de 2027.

Aeropuerto Palmerola sigue sin recibir las obras por parte de la SIT

Erick Spears, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional de Palmerola, explicó a LA PRENSA que el Gobierno solicitó al aeropuerto firmar un memorándum de entendimiento mediante el cual el concesionario renuncia a una parte de las tarifas por uso aeroportuario como incentivo para atraer nuevas aerolíneas. "Firmamos el memorándum, pero quien debe liderar este esfuerzo es la Secretaría de Turismo. Lo que hace falta es liderazgo", afirmó. Spears señaló que, para lograr un impacto real en la atracción de nuevas compañías aéreas, también es necesario que el Estado ofrezca incentivos fiscales. "El Gobierno no quiere sacrificarse. Por ejemplo, los impuestos que las aerolíneas pagan al Estado deberían formar parte de esos incentivos", aseveró.