Bajar tasas aeroportuarias, la apuesta de Honduras para atraer aerolíneas

En paralelo, la <b>Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa)</b> proyecta invertir cerca de 1,000 millones de lempiras en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales para ejecutar mejoras en la terminal de pasajeros, el área de carga y la pista de aterrizaje. A ello se suman más de 2,000 millones de lempiras invertidos por la administración de <b>Xiomara Castro</b> en los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán.Roberto Eduardo Canahuati, director ejecutivo de Ehisa, informó a LA PRENSA que la empresa mantiene negociaciones con aerolíneas del continente y de <b>Europa </b>para atraer nuevas rutas hacia Honduras."También estamos desarrollando diferentes tipos de incentivos que apoyarán tanto la promoción como el aspecto económico para las <b>nuevas aerolíneas </b>y las nuevas rutas que decidan operar con nosotros", expresó.Canahuati coincidió con el ministro de Turismo en que la competitividad tarifaria es un elemento clave para atraer nuevas aerolíneas. No obstante, aclaró que la decisión sobre una eventual reducción de las tasas aeroportuarias no depende exclusivamente de los operadores aeroportuarios. "Es un tema que permanece activamente en la mesa de discusión. Cualquier ajuste en las <b>tarifas e impuestos</b> debe analizarse cuidadosamente en conjunto con el operador aeroportuario y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)", puntualizó.Finalmente, informó que las obras de ampliación y modernización del <b>Aeropuerto Ramón Villeda Morales </b>comenzarán a inicios de 2027.