Salen a la luz las primeras imágenes: así se vivió el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá y activó alertas de tsunami en el océano Pacífico, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El epicentro del sismo se localizó a 12 kilómetros de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, de acuerdo con el informe del USGS.
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 del mediodía, hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Inicialmente fue reportado con una magnitud de 7,6, pero posteriormente el USGS actualizó la cifra a 7,7.
El temblor se sintió con fuerza en algunos sectores de Ciudad de Panamá. Como medida preventiva, varios edificios ubicados en la antigua área bancaria fueron desalojados, según constató la agencia de noticias EFE.
Tras el terremoto principal, se registraron varias réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 6,1, 6,0 y 5,3, lo que mantuvo la atención sobre la actividad sísmica en la zona. La Parroquia San Juan Bautista de Penonomé sufrió fuertes daños en su estructura.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos de amenaza de tsunami para sectores de la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, luego del fuerte sismo registrado en Panamá.
La alerta también tuvo repercusiones en el Pacífico Sur. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile informó sobre una amenaza de tsunami y estableció un estado de precaución para Isla de Pascua.
Las primeras imágenes del fenómeno y de las medidas preventivas muestran la magnitud de la emergencia y la reacción de las autoridades ante un sismo que generó preocupación dentro y fuera de Panamá.
Evacuación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, donde varias personas se mostraron atemorizadas durante el terremoto.
En imágenes y videos difundidos en redes sociales se observan varios derrumbes; sin embargo, hasta el momento no hay cifras confirmadas de víctimas ni de pérdidas materiales.