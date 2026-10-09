Infantino lo condena: Selección Concacaf recibiría castigo tras grave acusación

La última fecha de la primera fase de la Concacaf Nations League dejó una polémica escena. Guatemala y Surinam protagonizaron un escandaloso episodio, que, actualmente sigue resonando. Infantino se pronunció.
En dicho partido, los chapines lo ganaron con agónico gol de Matthew Evans. Sin embargo, antes ambas escuadras tuvieron un picante cruce, uno que terminó con la expulsión de uno de los jugadores caribeños.
El juego se puso bastante caliente y el plantel de Surinam acusó de racismo a los chapines.
La victoria permitió a Guatemala clasificarse a los cuartos de final y dejó eliminada a Surinam de esa fase.
¿Qué fue lo que pasó? Durante el segundo tiempo, el delantero surinamés Richonell Margaret reaccionó contra aficionados que se encontraban en las gradas y terminó expulsado por el árbitro estadounidense Joseph Dickerson.
Futbolistas y representantes de Surinam señalaron que desde las tribunas se habían escuchado insultos racistas y sonidos que imitaban a monos. Los jugadores hicieron un gesto con las muñecas cruzadas para denunciar la situación.
El encuentro estuvo detenido cerca de 12 minutos, mientras se producían reclamos y se evaluaba la posibilidad de que los visitantes abandonaran el terreno de juego.
El conflicto no terminó con el pitazo final. También se reportaron enfrentamientos verbales, gestos ofensivos y altercados entre integrantes de ambas delegaciones y aficionados. Esto terminó escalando hasta la FIFA.
Mediante su cuenta de Instagram, Infantino condenó los actos y señaló: "No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol. El abuso racista dirigido a los jugadores de Surinam durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf en Guatemala es absolutamente inaceptable".
Y añadió: "Continuaremos ofreciendo nuestro apoyo inequívoco a la Asociación de Fútbol de Surinam para garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación de nuestro deporte". Esto daría pie a un posible castigo para Guatemala.
Tras dejar Guatemala con sus compañeros, el jugador de Surinam, Shaquille Pinas, dijo que Guatemala era un "país de m....". Este mensaje lo dejó en su cuenta de Instagram.
Surinam quedó fuera de los cuartos de final de la Nations League y es uno de los grandes ausentes, ya que sumó una buena cantidad de puntos, e incluso, queda fuera por goles.
Por su parte, Guatemala clasificó y es un golpe positivo para el proceso de Luis Fernando Tena. En la siguiente ronda van a enfrentar a Canadá y Concacaf va a definir si hay castigo por el caso de racismo ante Surinam.
Tiempo después se anunciaron las sanciones para la selección de Surinam, donde Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel-Triebel y Richonell Margaret recibieron un partido de suspensión cada uno: el primero por involucrarse en el altercado, el segundo por alterar la portería y el tercero a causa de su expulsión.
Por su parte, la Federación de Fútbol de Guatemala está reuniendo videos y documentos para defenderse y lograr que las sanciones no sean tan graves.
Podrían ser multas de dinero, dejar entrar a menos afición al estadio o realizar campañas contra el racismo. La Federación tiene hasta el sábado y la Concacaf determinará después el castigo a los chapines.
En su momento, la FIFA ya había sancionado a El Salvador por cánticos racistas dirigidos contra futbolistas surinameses en 2025.