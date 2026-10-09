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Nasry Asfura envía mensaje de solidaridad a Panamá tras terremoto

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con Panamá tras el reciente sismo

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 19:21 -
  • Moises Danoespi
Nasry Asfura envía mensaje de solidaridad a Panamá tras terremoto

El presidente de Honduras, Nasry Asfura y su homólogo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con el pueblo panameño tras el sismo registrado recientemente en ese país y reveló que se comunicó con su homólogo, José Raúl Mulino, para manifestarle su respaldo ante la situación.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario hondureño informó que contactó a Mulino pocos minutos después de conocer lo ocurrido, con el propósito de transmitirle un mensaje de apoyo y cercanía.

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“Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles”, escribió Asfura.

El gobernante también destacó los vínculos de amistad entre ambas naciones y aseguró que Honduras acompaña a Panamá ante las circunstancias que enfrenta.

“Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad”, agregó en su mensaje.

Asfura concluyó su publicación con palabras de bendición para ambos países: “¡Dios bendiga Panamá! ¡Dios bendiga Honduras!”.

El pronunciamiento se suma a las muestras de solidaridad expresadas desde Honduras hacia Panamá tras el movimiento telúrico.

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Moises Danoespi
Moises Danoespi
Periodista

Periodista de espectáculos, farándula y entretenimiento. Desde 2022 redacta para el sitio web y presenta noticias en las plataformas multimedia de LA PRENSA.

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