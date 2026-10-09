Nasry Asfura envía mensaje de solidaridad a Panamá tras terremoto

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con el pueblo panameño tras el sismo registrado recientemente en ese país y reveló que se comunicó con su homólogo, José Raúl Mulino, para manifestarle su respaldo ante la situación.
A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario hondureño informó que contactó a Mulino pocos minutos después de conocer lo ocurrido, con el propósito de transmitirle un mensaje de apoyo y cercanía.
“Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles”, escribió Asfura.
El gobernante también destacó los vínculos de amistad entre ambas naciones y aseguró que Honduras acompaña a Panamá ante las circunstancias que enfrenta.
Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino , a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles. Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad. ¡Dios bendiga Panamá!🇵🇦 ¡Dios bendiga Honduras!🇭🇳— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) October 9, 2026
“Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad”, agregó en su mensaje.
Asfura concluyó su publicación con palabras de bendición para ambos países: “¡Dios bendiga Panamá! ¡Dios bendiga Honduras!”.
El pronunciamiento se suma a las muestras de solidaridad expresadas desde Honduras hacia Panamá tras el movimiento telúrico.