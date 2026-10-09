Cristiano Ronaldo, suspendido: decisión de Portugal, tiempo de sanción y su madre se pronuncia

Cristiano Ronaldo ha sido suspendido por la Federación Portuguesa de Fútbol tras abandonar la concentración de la Selección de Portugal después de su explosiva disputa con el entrenador Jorge Jesus. ¿De cuánto tiempo es la sanción?
Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria con la Selección de Portugal y ahora el delantero de 41 años fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
Según informó The Mirror, la decisión llegó después de que Cristiano Ronaldo abandonara inesperadamente la concentración portuguesa durante la UEFA Nations League.
El episodio se produjo tras la victoria de Portugal por 2-1 frente a Noruega, un partido en el que el atacante permaneció en el banco de suplentes pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante buena parte del segundo tiempo.
La situación provocó un fuerte enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, por lo que el futbolista decidió abandonar la concentración de la selección portuguesa.
Cristiano Ronaldo aseguró posteriormente que el entrenador había incumplido un acuerdo sobre los minutos que debía disputar y que esa ruptura de confianza terminó desencadenando su salida del plantel.
Ahora, Cristiano Ronaldo quedó suspendido de manera preventiva por la Federación Portuguesa de Fútbol. La medida se aplica mientras se analiza su conducta y no equivale todavía a la sanción definitiva que podría recibir el capitán portugués.
Según informó el diario portugués O Jogo, la decisión se encuadra en el artículo 160, apartado 2, del reglamento disciplinario de la FPF, que contempla este tipo de apartamiento ante casos de ausencia o abandono de una concentración nacional.
La suspensión del astro portugués entró en vigor automáticamente según el reglamento interno de la federación sobre salidas no autorizadas. Con esta medida provisional, el caso ha sido remitido a un comité disciplinario, que evaluará los hechos y determinará la duración final de la sanción.
A pesar de haber ofrecido disculpas públicas a la afición y a sus compañeros por su abrupta marcha, el propio delantero admitió abiertamente que sus acciones merecen ser castigadas. Ronaldo reconoció que su condición de capitán constituye un agravante y confirmó que acatará sin miramientos la resolución final del ente disciplinario.
De acuerdo el reglamento de la federación portuguesa, Cristiano Ronaldo se enfrenta a una dura sanción que podría oscilar entre uno y seis meses de suspensión para competir con el combinado nacional.
En un comunicado difundido días atrás, Ronaldo aceptó que su salida del grupo fue un error y pidió disculpas a sus compañeros, a los aficionados y al pueblo portugués. A la vez, responsabilizó a Jesus por haber incumplido, según su versión, los acuerdos que ambos habían alcanzado sobre su participación en esta ventana de la Liga de Naciones.
Según el relato del delantero, el técnico le había propuesto que participara en el primer y en el último partido de la ventana, con sustituciones previstas para administrar sus esfuerzos. Cristiano Ronaldo dijo que rechazó la posibilidad de quedarse en Portugal durante los encuentros como visitante, porque entendía que ese trato no era compatible con su rol de capitán.
La extensión de la sanción tendrá efectos directos sobre la disponibilidad de CR7 para la selección. O Jogo indicó que, si la pena queda limitada a un mes, el atacante podría estar en condiciones de ser convocado para los partidos frente a Dinamarca, en Braga, el 14 de noviembre, y contra Gales, en Cardiff, tres días después.
Si el castigo se acerca al máximo de seis meses, el futbolista también podría perderse los cuartos de final de la Liga de Naciones, programados para marzo de 2027.
Según el reglamento citado por el diario Record, la sanción podría ir de 1 a 6 meses de suspensión, además de una multa económica. Pero hay un detalle insólito: el abogado Gonçalo Almeida explicó que la multa podría ser de apenas 510 euros, o incluso reducirse a 255 si Cristiano admite su culpa sin condiciones.
La madre de Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la pelea de su hijo con Jorge Jesús. En declaraciones al medio portugués TV 7 Dias, Maria Dolores dos Santos Aveiro reconoció que atravesó días difíciles por lo sucedido con su hijo. "Derramé algunas lágrimas. Está bien hacerlo, hay que desahogarse. Tenemos que recuperarnos de esto", explicó al referirse al impacto emocional que le provocó la situación.
"Me dijo: 'Mamá, no te preocupes, diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'Está bien, hijo, dale la vuelta a esta situación'", recordó Aveiro. Pese a su intento de tranquilizarlo, el futbolista mantuvo su postura. "Le dije que se lo tomara con calma, pero tenía la decisión tomada. Le di todo mi apoyo, aunque no salió bien", agregó.
Dolores Aveiro lamentó la manera en que se desarrollaron los acontecimientos y consideró que su hijo merecía otro trato por parte de su país. "Me siento triste, es natural. Fue un golpe duro. Mi hijo podría haberse marchado por la puerta grande, pero terminó haciéndolo por la puerta de atrás", expresó.
Pese a la decepción, la madre del portugués defendió su legado y recordó todo lo que aportó a la selección a lo largo de su carrera. "No importa, ha dado mucho a Portugal y siempre estará presente. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían", concluyó.