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Taxis VIP esperan negociar su legalización en el Congreso Nacional

Representantes de los taxis VIP esperan iniciar diálogos en el Congreso Nacional para legalizar el servicio y beneficiar a unos 12,000 conductores

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 15:18 -
  • Elvis Mendoza
Taxis VIP esperan negociar su legalización en el Congreso Nacional

La instalación de la mesa de diálogo permitirá determinar qué requisitos deberán cumplir las empresas y los conductores.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras. La legalización de los taxis VIP en Honduras podría comenzar a tomar forma la próxima semana, con la apertura de una mesa de diálogo en el Congreso Nacional para definir las condiciones que permitirían a este sector operar formalmente, luego de semanas de espera por una respuesta de las autoridades.

Alex Díaz, representante de los taxis VIP, informó que la diputada Cynthia Hawit, presidenta de la Comisión de Transporte del Legislativo, le manifestó su disposición a iniciar las conversaciones la próxima semana.

El dirigente explicó que, dos semanas después de que las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo dieran luz verde a las negociaciones, enviaron una nota al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para solicitar la apertura de un espacio técnico. Sin embargo, aseguró que no recibieron una convocatoria.

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“La semana anterior pude comunicarme con la presidenta de la Comisión de Transporte, quien gentilmente nos atendió y prometió que esta semana podríamos iniciar las mesas de diálogo para buscar la legalización del rubro”, dijo Díaz.

La principal demanda del sector es establecer un marco legal que permita a las empresas de transporte ejecutivo operar sin incertidumbre y bajo condiciones definidas por las autoridades. Según Díaz, la regularización también abriría la posibilidad de establecer una tributación específica para esta actividad.

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El representante afirmó que alrededor de 12,000 conductores a nivel nacional podrían beneficiarse si se alcanza un acuerdo que permita formalizar sus operaciones y trabajar sin las restricciones que han enfrentado.

Díaz sostuvo que, después de la última reunión con las autoridades, se detuvieron las acciones contra los conductores del rubro. No obstante, insistió en que la intención de los trabajadores no es permanecer en una situación temporal, sino alcanzar una solución legal que les dé certeza para continuar prestando el servicio.

En materia tributaria, aseguró que las empresas ya cumplen con sus obligaciones fiscales, entre ellas el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Sobre Ventas (ISV).

Sin embargo, señaló que una eventual legalización permitiría definir las obligaciones específicas que corresponderían al transporte ejecutivo.

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El dirigente aclaró que las conversaciones no beneficiarían únicamente a una empresa o plataforma, sino al conjunto de operadores que prestan servicios de transporte ejecutivo en diferentes ciudades y destinos turísticos del país, varios de los cuales mantienen operaciones durante las 24 horas.

La instalación de la mesa de diálogo permitirá determinar qué requisitos deberán cumplir las empresas y los conductores, así como las condiciones bajo las cuales podrían incorporarse formalmente al sistema de transporte nacional.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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