El Paraíso, Honduras. Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de ser atacado presuntamente por su yerno en la aldea El Jícaro, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso. La víctima fue identificada como Rolando Ferrufino, quien habría sufrido heridas de gravedad en el cuello provocadas con un hacha, de acuerdo con los primeros reportes sobre el hecho.

Las lesiones que sufrió el hombre le habrían provocado la muerte en el mismo lugar donde ocurrió el ataque, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre cómo se produjo el incidente. Según la información que ha trascendido, el supuesto responsable sería el yerno de la víctima. Sin embargo, las circunstancias que habrían desencadenado el hecho todavía no han sido esclarecidas.