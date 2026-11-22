Tegucigalpa, Honduras. Pagos de miles de lempiras y dólares formaban parte de las ofertas económicas que los integrantes de Delta Teams, una red utilizada para captar mujeres en Roatán, Islas de la Bahía. Así se estableció durante la audiencia de lectura del fallo, celebrada el 20 de noviembre contra cuatro miembros de la agrupación. Un tribunal de sentencia declaró culpables por el delito de asociación para delinquir a los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, así como al hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.

Entre los hechos probados, el tribunal expuso una conversación relacionada con encuentros sexuales durante tres días consecutivos, por los que se ofrecieron 10,000 lempiras para cada mujer. Asimismo, según lo expuesto por el juez, en otras comunicaciones se ofrecieron 1,500 lempiras a una mujer y se compartió una fotografía íntima de ella. También figura una oferta de 120 dólares a una mujer por sus servicios sexuales, en una conversación que data de 2019. Los jueces establecieron que los integrantes de Delta Teams buscaban mujeres mediante plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, a través de las cuales establecían contacto y les ofrecían pagos a cambio de servicios sexuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según lo expuesto durante el juicio, los contactos no estaban dirigidos únicamente a satisfacer las demandas sexuales de los integrantes de la estructura, sino también las de terceras personas. El caso vincula estas actividades con cuatro empresas mercantiles en Roatán, Islas de la Bahía, mediante las cuales presuntamente operaba la red de captación, con mecanismos de coordinación para contactar y trasladar a las mujeres.

Absueltos por desaparición de Angie Peña

En la audiencia de lectura del fallo, el tribunal declaró culpables a los cuatro acusados por el delito de asociación para delinquir. Sin embargo, los jueces absolvieron a Murdock y Green de la acusación por trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial, en perjuicio de Angie Samantha Peña, debido a insuficiencia probatoria. El fallo es el resultado de un proceso judicial en el que se expusieron conversaciones, ofrecimientos económicos y contactos realizados mediante plataformas digitales, relacionados con la captación de mujeres en Roatán. El artículo 554 del Código Penal establece penas para quienes cometan el delito de asociación para delinquir, según el grado de participación que tengan dentro de la estructura criminal. Para los simples integrantes, la ley contempla una pena de entre 6 y 10 años de prisión, además de una multa de 100 a 500 días.