Tomalá, Lempira. Una nueva ordenanza municipal establece restricciones para la circulación nocturna de menores de 18 años en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades locales para mantener el orden y la seguridad. La disposición fue anunciada por la alcaldesa Gricely Navarro, quien informó que los menores de edad no podrán permanecer en las calles después de las 9:00 de la noche, tanto en el casco urbano como en las aldeas y comunidades que pertenecen al municipio.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Municipalidad de Tomalá, la medida tendrá carácter permanente y deberá ser cumplida por los habitantes de todos los sectores de la localidad. La ordenanza también establece el procedimiento que se aplicará a los menores que incumplan la restricción. Quienes sean encontrados fuera de sus viviendas después del horario establecido serán trasladados a una posta policial.