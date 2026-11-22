Tomalá, Lempira. Una nueva ordenanza municipal establece restricciones para la circulación nocturna de menores de 18 años en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades locales para mantener el orden y la seguridad.
La disposición fue anunciada por la alcaldesa Gricely Navarro, quien informó que los menores de edad no podrán permanecer en las calles después de las 9:00 de la noche, tanto en el casco urbano como en las aldeas y comunidades que pertenecen al municipio.
De acuerdo con el comunicado divulgado por la Municipalidad de Tomalá, la medida tendrá carácter permanente y deberá ser cumplida por los habitantes de todos los sectores de la localidad.
La ordenanza también establece el procedimiento que se aplicará a los menores que incumplan la restricción. Quienes sean encontrados fuera de sus viviendas después del horario establecido serán trasladados a una posta policial.
Asimismo, la disposición señala que los menores retenidos únicamente podrán abandonar las instalaciones policiales cuando sus padres o responsables legales se presenten para reclamarlos.
La Alcaldía justificó la implementación de esta normativa como una medida orientada a contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad, mediante la regulación de la presencia de menores de edad en espacios públicos durante la noche.
El anuncio de la alcaldesa generó diversas reacciones entre los habitantes de Tomalá y usuarios de las redes sociales, donde se compartieron opiniones tanto a favor como en contra de la restricción.
Algunos ciudadanos respaldaron la decisión municipal al considerar que puede contribuir a recuperar la disciplina y fortalecer las buenas costumbres familiares.
Otros, en cambio, cuestionaron el alcance de la ordenanza y plantearon que las restricciones también deberían aplicarse a las personas adultas.
La disposición entró en vigor con carácter permanente, por lo que la Municipalidad no estableció una fecha específica para su finalización. La restricción continuará vigente hasta que las autoridades locales anuncien alguna modificación.