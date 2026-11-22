San Pedro Sula, Honduras. Detrás de muchos diagnósticos médicos hay un trabajo que pocas veces ve el paciente, pero que resulta fundamental para su recuperación: el análisis de muestras en los laboratorios clínicos. En el hospital Mario Rivas, los microbiólogos desempeñan una labor esencial en la identificación de microorganismos, la detección de infecciones y la generación de información que permite a los médicos orientar los tratamientos. En el marco del Día del Microbiólogo Clínico en Honduras, el 17 de noviembre, el personal del departamento de laboratorio destacó la importancia de su trabajo en la atención hospitalaria, especialmente en el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades infecciosas.

Tania Herrera, jefa interina del laboratorio del centro asistencial, explicó que uno de los principales compromisos de estos profesionales es garantizar resultados confiables para los pacientes. "La principal función es el diagnóstico, la validación de resultados, el compromiso y la calidad en los resultados confiables de cada uno de los pacientes que vienen al centro asistencial", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Herrera detalló que el hospital cuenta con 22 microbiólogos distribuidos en diferentes turnos y áreas, entre ellas microbiología, hematología, banco de sangre, parasitología y bacteriología. Asimismo, indicó que el centro hospitalario dispone de equipos automatizados que permiten realizar distintos procedimientos diagnósticos y obtener resultados confiables.

Detectar bacterias para orientar los tratamientos

Una de las áreas fundamentales es microbiología, donde se analizan muestras para identificar bacterias y determinar su respuesta a los diferentes antibióticos. Isis Laínez, microbióloga del hospital Rivas, explicó que su trabajo también está relacionado con la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud, que pueden afectar a los pacientes durante su estancia hospitalaria. Mediante el análisis de cultivos bacterianos, el personal identifica los microorganismos presentes y estudia su comportamiento frente a los medicamentos antimicrobianos.

​​​​​"Esto nos permite darle una terapia antibiótica más oportuna al paciente. Somos los encargados de brindarle esa información al médico para poder apoyar al paciente y que salga rápido de sus infecciones", explicó Lainez. Estos análisis permiten conocer la sensibilidad o resistencia de las bacterias a determinados antibióticos, información que contribuye a orientar la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente.

También identifican hongos y tuberculosis

El trabajo del laboratorio no se limita al estudio de bacterias. En el área de microbiología también se realizan cultivos de hongos y análisis directos de muestras para identificar los microorganismos que pueden provocar infecciones. Entre los hongos identificados en el hospital figuran especies de Candida y hongos filamentosos como Aspergillus. También se han detectado hongos dimórficos y otros de importancia clínica, particularmente en pacientes inmunosuprimidos. Además, el personal realiza estudios para detectar tuberculosis mediante baciloscopias, una técnica que utiliza una coloración especial para buscar bacilos compatibles con la bacteria que causa esta enfermedad. Estas pruebas forman parte de las labores de diagnóstico y vigilancia que permiten identificar agentes infecciosos y aportar información relevante para la atención de los pacientes.

Un trabajo que respalda la atención médica

Aunque gran parte de su labor se desarrolla dentro de los laboratorios, los microbiólogos forman parte del equipo que interviene en el proceso de atención hospitalaria.