Barcelona, España.

El Barcelona no dio lugar a tropiezos y este domingo firmó una remontada ante el Villarreal (3-2) para volver a tomar distancia respecto a su rival más cercano: el Real Madrid, que también cumplió en la jornada 13 tras vencer 2-1 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Los azulgranas comenzaron siendo sorprendidos por el Submarino Amarillo. Dos goles en menos de 10 minutos en el inicio por parte de Buchanan y Oluwaseyi, sin embargo, los de Hansi Flick reaccionaron en la segunda etapa y le dieron vuelta al marcador con goles de Gerard Martín, Fermín López y un tanto en propia puerta de Pau Navarro.

Con este resultado, el Barcelona se sigue reforzando en el liderato tras alcanzar las 36 unidades y tomando nuevamente distancia. Por su parte, Real Madrid, con su nueva victoria en Liga Española ante el Celta de Vigo (2-1), continúa en la pelea por la cima. Sin embargo, pese a sus tres puntos se mantiene en el segundo lugar, ahora con 33 unidades tras 13 jornadas, tres por debajo de los azulgranas.