El Barcelona no dio lugar a tropiezos y este domingo firmó una remontada ante el Villarreal (3-2) para volver a tomar distancia respecto a su rival más cercano: el Real Madrid, que también cumplió en la jornada 13 tras vencer 2-1 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.
Los azulgranas comenzaron siendo sorprendidos por el Submarino Amarillo. Dos goles en menos de 10 minutos en el inicio por parte de Buchanan y Oluwaseyi, sin embargo, los de Hansi Flick reaccionaron en la segunda etapa y le dieron vuelta al marcador con goles de Gerard Martín, Fermín López y un tanto en propia puerta de Pau Navarro.
Con este resultado, el Barcelona se sigue reforzando en el liderato tras alcanzar las 36 unidades y tomando nuevamente distancia. Por su parte, Real Madrid, con su nueva victoria en Liga Española ante el Celta de Vigo (2-1), continúa en la pelea por la cima. Sin embargo, pese a sus tres puntos se mantiene en el segundo lugar, ahora con 33 unidades tras 13 jornadas, tres por debajo de los azulgranas.
Por su parte, el Atlético de Madrid se ubica en el tercer puesto con 28 puntos, pero podría acortar distancias si saca un resultado positivo ante el Getafe este domingo. En el cuarto lugar le sigue el Real Betis con 27.
Real Sociedad, quinto en la tabla con 26, también tiene actividad hoy: se enfrentan al Racing de Santander. En la sexta posición está el Sevilla que en esta fecha no pasó del empate 1-1 ante el Betis.
El Athletic Club y Alavés con 16 unidades, están en el séptimo y octavo puesto, respectivamente. El Villarreal tras su dura caída ante el Barcelona se estanca en el noveno lugar con 15. Espanyol y Deportivo le siguen de cerca con el mismo puntaje.
Tabla de posiciones de la Liga Española
Ya en la zona roja de la tabla de posiciones, se encuentran el Levante, que tendrá acción ante el Elche el lunes, con 11 unidades. Elche es penúltimo con 10 y en el fondo está el Málaga con apenas 5, este último no ha ganado ningún partido en lo que va de la temporada.