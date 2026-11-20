El complejo deportivo Céleo González, ubicado en la colonia Fesitranh, sigue siendo un punto de encuentro para niños y jóvenes. Su conservación depende, en buena medida, del trabajo del patronato y de los ingresos que genera el propio campo deportivo.
Gabriel Ramírez, representante del patronato, explicó que los recursos obtenidos por el uso del campo se reinvierten en el mantenimiento de las instalaciones y en actividades comunitarias. Los Parques para una Vida Mejor comenzaron a impulsarse durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, con apoyo de municipalidades y organizaciones aliadas.
En la colonia La Unión, conservar los espacios recreativos implica una atención constante: limpieza, reparación de juegos infantiles, cuidado de las áreas verdes e iluminación. Estas labores son necesarias para que las familias puedan disfrutarlos en condiciones adecuadas.
Sin embargo, el parque de la colonia La Unión refleja una realidad distinta. El abandono y el deterioro de sus instalaciones han reducido las posibilidades de recreación en un espacio que fue concebido para el encuentro y la convivencia de las familias.
En el barrio Las Palmas, el panorama es más alentador. El parque ha recibido intervenciones municipales para mejorar sus condiciones, con labores de limpieza, ornato y mantenimiento que contribuyen a preservar este lugar de recreación y convivencia vecinal.
Con juegos infantiles y áreas destinadas al esparcimiento familiar, el parque de Las Palmas continúa ofreciendo alternativas para disfrutar al aire libre. Actualmente, sus instalaciones reciben mantenimiento de la Municipalidad de San Pedro Sula.
En la colonia Satélite, la acumulación de basura y la falta de mantenimiento contrastan con el propósito original de estos espacios. Las condiciones actuales afectan su aprovechamiento y restan atractivo a las áreas destinadas a la recreación comunitaria.
El proyecto fue concebido con juegos infantiles, una cancha deportiva y máquinas para hacer ejercicio. Hoy, el abandono opaca esas instalaciones y los pobladores solicitan la intervención de las autoridades para recuperar un espacio pensado para el bienestar de la comunidad.
El parque de la Rivera Hernández también forma parte de la red de espacios recreativos construidos para las comunidades sampedranas. No obstante, requiere labores de mantenimiento que permitan conservar sus instalaciones y ofrecer condiciones apropiadas para las familias.
Este espacio fue desarrollado durante las primeras etapas del programa Parques para una Vida Mejor en San Pedro Sula. Actualmente recibe mantenimiento y apoyo de la municipalidad, lo que contribuye a mantenerlo disponible para la recreación de los vecinos.
Los principales Parques para una Vida Mejor de San Pedro Sula representaron una inversión superior a L61 millones. Entre ellos destacan Las Palmas, con L20 millones; Majoncho Sosa, con L13.5 millones, y Fesitranh, con L12.8 millones. Las obras se financiaron bajo un esquema de coinversión: 60% de fondos estatales y 40 % de aportes privados, a través de la Fundación Vive Mejor.
Este parque es otro de los espacios recreativos desarrollados en San Pedro Sula mediante el programa Parques para una Vida Mejor. Actualmente se encuentra bajo la administración de la municipalidad, responsable de velar por su conservación y de mantenerlo al servicio de la población.