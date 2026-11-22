San Pedro Sula. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este domingo 22 de noviembre de 2026 que el territorio hondureño registrará condiciones mayormente secas durante las horas de la mañana. No obstante, el organismo de prevención advirtió que el panorama cambiará conforme avance el día en distintos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, por la tarde el transporte de humedad proveniente del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles y aislados. Estas precipitaciones se concentrarán en sectores de las regiones norte, centro y suroccidente del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el reporte meteorológico detalla que el oleaje se mantendrá estable en ambas costas de Honduras. Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 1 y 3 pies de altura durante la jornada.