San Pedro Sula, Honduras. Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en calles y algunas viviendas de Puerto Cortés, Omoa y San Pedro Sula, en el norte de Honduras, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Alex Estévez, subcomisionado de Copeco, informó que se desplazó un equipo de trabajo a los sectores afectados para constatar las condiciones y recopilar información sobre los daños ocasionados por las precipitaciones. De acuerdo con el funcionario, durante la madrugada se reportaron inundaciones; sin embargo, el nivel del agua comenzó a descender conforme disminuyeron las lluvias.

"Solo inundaciones de calles ahorita y unas viviendas, pero en horas de la madrugada me están reportando que el nivel del agua bajó", explicó Estévez al ser consultado sobre la situación en estos municipios.

El subcomisionado señaló que las autoridades todavía debían realizar las evaluaciones en el terreno para determinar el alcance de las afectaciones y contar con un informe más completo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lluvias continuarán en el norte

Además explicó que las precipitaciones podrían aumentar en las próximas 48 a 72 horas, principalmente en sectores del litoral atlántico, como Puerto Cortés, Omoa y Atlántida, donde se esperan mayores acumulados de lluvia y comunidades cercanas como Tulián y Cieneguita, por lo que continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Las lluvias están relacionadas con la influencia de una vaguada que ha generado precipitaciones en distintas regiones del país. Copeco también mantiene vigilancia debido a la saturación de los suelos, una condición que aumenta el riesgo de deslizamientos y derrumbes. En San Pedro Sula se esperan lluvias de leves a moderadas, mientras que las mayores cantidades de precipitación se prevén en sectores del litoral atlántico.

Se mantiene alerta verde

El funcionario confirmó que continúa vigente la alerta verde durante un período de 48 horas, mientras los equipos de monitoreo recopilan información y evalúan la evolución de las condiciones climáticas.