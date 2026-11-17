"Yo estaba bien en mi país, porque tenía buen trabajo", afirmó. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando su hijo nació con espina bífida —una condición en la que la columna vertebral de un bebé no se cierra por completo en el útero— y sin posibilidad de caminar. "Se me vino todo abajo", confesó, al recordar que llegó a un punto en el que ni siquiera tenía comida en su hogar.Entonces se fueron. "¿Era dejar todo o el niño?", se preguntó. Eligieron al niño."Me tocó salir de mi tierra con el corazón en la mano, sin saber lo que me esperaba en el camino", dijo. No vino con ninguna caravana: "Agarramos camino con mi esposa, y dejamos todo". Hoy el niño estudia en una escuela de Tennessee. "Estoy logrando mi objetivo, que es que mi hijo se supere, sin dejarlo como cualquier niño especial en mi país", afirmó.Por ese objetivo hay que hacer trámites, y en Tennessee no hay consulado de Honduras. Para los hondureños de ese estado, el más cercano está en Atlanta.