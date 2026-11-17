SEÑOR PRESIDENTE JUAN NASRY ASFURA ZABLAH: @hnpresidencia @TitoAsfuraPHN ¿QUÉ ESTÁ ESPERANDO PARA ACTUAR?El caso de la ex cónsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, detenida en Estados Unidos por actos de soborno relacionados con el ejercicio de sus funciones consulares, debería ser una señal de alarma para su gobierno y para toda la Cancillería @CancilleriaHN.¿Cuántos escándalos más necesitamos para que finalmente se tome la decisión de depurar el servicio exterior hondureño? ¿Hasta cuándo se permitirá que personas señaladas por denuncias de irregularidades continúen operando dentro de nuestra red consular alrededor del mundo?¿DÓNDE ESTÁN LOS 38 MILLONES DEL PROGRAMA «HERMANO VUELVE A CASA»?Su amiga Mireya Agüero denunció este asunto desde el inicio de sus funciones. Entonces, ¿dónde están los requerimientos, las investigaciones, las auditorías y los resultados de esas denuncias? ¿Qué seguimiento se les dio? ¿Quiénes fueron requeridos? ¿Quiénes respondieron? ¿Dónde están los informes que expliquen el destino de esos recursos?¿Dónde están las investigaciones y las acciones administrativas contra los funcionarios consulares denunciados desde el gobierno anterior, donde la Fundación @f15septiembre realizó con evidencias?Se han señalado vínculos políticos, negocios manejados mediante terceras personas dentro de Estados Unidos y posibles conflictos con las obligaciones establecidas en los acuerdos de relaciones exteriores. Estos señalamientos deben investigarse sin privilegios ni excepciones.Las credenciales consulares no son licencias para hacer negocios particulares, proteger intereses políticos ni utilizar la representación de Honduras para beneficio propio. Son una responsabilidad otorgada por el Estado y deben honrarse con absoluta integridad.¿Por qué esperar siempre a que las autoridades estadounidenses investiguen y procesen casos que también deberían provocar una revisión profunda de nuestras instituciones? Dejen de proteger a quienes deban responder ante la justicia. Dejen de permitir que las amistades, los compromisos políticos y los intereses particulares estén por encima de Honduras.¡DEJEN DE HACER ACUERDOS BAJO LA MESA!Los hondureños en el exterior no merecemos una Cancillería que negocie silencios ni que archive denuncias. NO ESTAMOS DE BRAZOS CRUZADOS. Merecemos transparencia, instituciones responsables y funcionarios que honren la representación nacional.Y quiero dejar algo muy claro, la amistad, la cercanía política o la confianza personal con su amiga Mireya Agüero no pueden estar por encima de los intereses de Honduras. La responsabilidad de gobernar, supervisar y exigir resultados es suya, señor presidente.La Cancillería no puede convertirse en un refugio para funcionarios cuestionados ni en una institución donde las denuncias duermen mientras quienes son señalados continúan ejerciendo funciones de representación nacional.NO LE ESTOY SOLICITANDO UN FAVOR, SEÑOR PRESIDENTE. LE ESTOY EXIGIENDO RESPUESTAS Y ACCIONES. ¿DÓNDE ESTÁ EL LIDERAZGO? ¿DÓNDE ESTÁ LA VOLUNTAD DE HACER JUSTICIA? ¿CUÁNDO COMENZARÁ LA VERDADERA DEPURACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR?Usted tiene la responsabilidad de demostrar que esta administración no llegó a proteger estructuras, amistades ni compromisos heredados. La paciencia de los hondureños en el exterior también tiene límites. Las credenciales representan a una nación entera, no los intereses particulares de quienes las portan.Honduras es de Cristo 🙏🏻🇭🇳@StateDept@FBIAtlanta @TheJusticeDept