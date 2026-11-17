Ojojona, Francisco Morazán. Dos trabajadores de una empresa dedicada a la venta de cortinas de tela fueron rescatados sanos y salvos este martes 17 de noviembre tras ser víctimas de un secuestro virtual en la aldea Aragua, municipio de Ojojona, Francisco Morazán, informó la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas). Las víctimas son un hombre de 30 años y una mujer de 45.

De acuerdo con el reporte policial, ambos empleados fueron contactados por desconocidos que fingieron ser clientes y los citaron en un punto rural de esa comunidad, adonde se trasladaron en un pick-up blanco perteneciente a la empresa. Una vez en el lugar acordado, los delincuentes los amenazaron por vía telefónica asegurándoles que habían ingresado a una zona controlada por el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación y que les dispararían si intentaban moverse.

De forma paralela, los extorsionadores llamaron a los familiares y al empleador de los trabajadores para exigir el pago de 300,000 lempiras a cambio de su liberación, desembolso que no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención de los agentes antisecuestros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras recibir la alerta, equipos de la Unas desplegaron labores de rastreo e investigación que permitieron ubicar a los dos ciudadanos en la zona rural de Ojojona, brindándoles resguardo inmediato sin que sufrieran daños físicos.

Nueva modalidad